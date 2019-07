Le rozaron el espejo retrovisor a un agente de la PSA y respondió a los tiros: un joven en terapia intensiva

El efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Gabriel Adrián Gerber -que se desempeñaba como custodio del subdirector de la fuerza, Alfredo Gallardo-, fue detenido y separado de su cargo luego de herir de un balazo en el tórax a Santiago Ariel Espada, de 23 años, el viernes en Morón. El joven permanece internado en terapia intensiva.

El hecho tuvo lugar cuando Espada y otros cinco adultos se dirigían junto a dos niños hacia el hospital de Morón por Camino de Cintura, ya que uno de los menores tenía conjuntivitis y fiebre.

En el cruce con Venezuela, el Fiat Uno conducido por el grupo rozó el espejo retrovisor de un Fiat Punto conducido por Gerber. Siguieron su marcha y como respuesta el prefecto les disparó cuatro veces a la luneta trasera.

De acuerdo a los ocupantes del Fiat Uno, el oficial se identificó como miembro de la PSA antes de escapar del lugar y luego se presentó en el hospital donde habían trasladado a Espada para amenazar a familiares y amigos.

"A vos te voy a dar un balazo", le gritó a Kevin Gutiérrez, el amigo de Ariel que manejaba el auto atacado, quien alertó de la situación a un grupo de policías que custodiaba el lugar.

"Lo empezamos a correr arriba de mi auto porque los efectivos no tenían móvil. Lo perseguimos cinco cuadras, hasta que lo choqué de atrás y se subió a la vereda. En ese momento, los policías se bajaron del auto y detuvieron al hombre que seguía teniendo el arma en la mano", relató.

Detenido y sumariado

En una decisión polémica, el fiscal Fernando Quiroga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Matanza, inicialmente sólo notificó a Gerber de que estaba bajo investigación y le confiscó el arma.

Sin embargo, luego de una serie de declaraciones de testigos y de pericias, el oficial quedó detenido y acusado de "tentativa de homicidio". Paralelamente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria resolvió separarlo de su cargo y abrió una investigación interna.

"Cuando lo atraparon, lo primero que dijo Gerber es que no lo podían tocar porque era policía de la Aeroportuaria, que igual estaba tranquilo porque tenía dos cartuchos más en la guantera", afirmó Brenda, una de las integrantes del grupo.



Si bien en una primera versión, Gerber dijo que disparó porque pensó que lo iban a asaltar, esos dichos no tienen valor judicial.



Karen, esposa de la víctima, aseguró hoy que sus familiares están "muy preocupados por la investigación", al cuestionar que el acusado no fuera detenido desde un primer momento.



Pero ayer, luego de una serie de testimoniales y los primeros resultados periciales que indican que disparó su arma en al menos cuatro oportunidades, el fiscal dispuso que el efectivo de la PSA quedara aprehendido por “tentativa de homicidio”.



Voceros judiciales indicaron que Gerber se negó hoy a declarar ante el fiscal Quiroga y seguirá detenido.