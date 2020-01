Legalización de marihuana, la muerte de Fernando y nuevo disco de Spinetta: las 7 noticias para empezar el día

El papá de Fernando pidió que la muerte de su hijo “no sea en vano” y reclamó Justicia

Silvino Báez Sosa volvió a reclamar “que paguen los culpables” por la muerte de su hijo, cometida por un grupo de diez rugbiers a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell. “Nadie de la familia de los rugbiers nos llamó. No le guardo rencor a nadie, espero que la Justicia haga su trabajo y que paguen los culpables, que se demuestre que en la Argentina hay Justicia”, afirmó.

“No quiero que la muerte de mi hijo sea en vano. Se necesita más seguridad en los boliches, lo que le pasó a mi hijo es muy cruel”, afirmó el papá de Fernando. En este sentido, aseguró que esperan “la pena máxima para los culpables” de la muerte de su hijo. “Creemos en Dios y en que Fernando nos dará la fuerza para salir adelante”.

Clausuran el boliche Le Brique y prohíben el consumo de alcohol en la vía pública en Gesell

El boliche Le Brique había permanecido abierto los días posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa. Anoche fue clausurado antes de una nueva marcha en la ciudad de Villa Gesell para exigir Justicia por el brutal homicidio, por el cual se encuentran detenidos 10 rugbiers que hoy enfrentarán la primera rueda de reconocimiento.

Por otra parte, el Municipio de Villa Gesell, a cargo de Gustavo Barrera, prohibió el consumo de alcohol en las playas y las calles de la ciudad. La decisión llega cinco días después de la muerte de Báez Sosa, pero también después de varios incidentes vinculados a excesos donde se encuentran involucrados jóvenes y adolescentes. La medida deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante y habrá multas de hasta 34 mil pesos.

El Gobierno enviará un proyecto para despenalizar el consumo de marihuana

El texto lo trabajan en el Ministerio de Seguridad que comanda Sabina Frederic, pero tendrán injerencia funcionarios de otras áreas. Por ahora se encuentra en una etapa de estudio, pero el objetivo es regular la tenencia para consumo personal y el autocultivo de la planta de cannabis. Buscan evitar las detenciones de “perejiles”, según informa el diario La Nación.

Según trascendió, sería enviado este año al Congreso, donde se espera un amplio y tenso debate. En la Casa Rosada quieren un proyecto “consensuado” y analizan cómo es el modelo de otros países que avanzaron en la despenalización, como Uruguay.

Luego de su visita a Israel, Fernández prepara una gira por Italia, Alemania y Francia

El presidente Alberto Fernández regresará a Buenos Aires el sábado y la semana que viene partirá a Roma, y el 31 de enero se reunirá a solas con el Papa Francisco en el Vaticano. Según confirmaron fuentes de Cancillería, el mandatario podría extender su gira europea y visitar Alemania, Francia y España.

En París concretará el postergado encuentro con su par Emmanuel Macron, con quien en principio se iba a encontrar antes de la asunción pero finalmente decidió concretarlo ya en funciones. La reunión con Macron será el 5 de febrero. En Alemania buscará un encuentro con la canciller, Angela Merkel, así como con poderosos empresarios de ese país.

Kicillof pateó el plazo para negociar con acreedores por la deuda y evitar el default

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, extendió hasta el 31 de enero el plazo para negociar con los tenedores del Bono BP21 y que acepten la propuesta de postergar hasta el 1° de mayo el pago del vencimiento de capital y sólo abonar ahora - vence el 26 - el monto de intereses. La decisión fue adoptada luego de que fallara en un primer intento por conseguir el aval del 75 % de los acreedores para reperfilar la deuda, previsto en la cláusula de acción colectiva.

Esta semana el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, reiteró que no habrá un salvataje a la Provincia ya que la Nación se encuentra en una compleja situación y porque “generaría una explosión que terminaría siendo insostenible”. “Hemos recibido apoyo de un número significativo de bonistas y continuamos el diálogo con inversores cuya participación permitiría arribar al resultado buscado”, dijo el ministro de Hacienda, Pablo López.

Por el impuesto PAIS, cayeron a la mitad las compras con tarjeta en el exterior

Desde el 6 de enero el stock de consumos con tarjeta en el exterior cayó por debajo de los U$S 200 millones diarios, una cifra que representa poco menos de la mitad de los consumos registrados hasta el 27 de diciembre pasado, cuando empezó a regir el impuesto del 30 por ciento a la compra de divisas en el exterior.

Entre agosto y diciembre, el promedio diario era de U$S 316 millones. Antes de la megadevaluación de 2018, la cifra trepaba a U$S 821 millones y en 2019 había caído a U$S 434 millones diarios. El 8 de enero alcanzó su punto más bajo, con U$S 152 millones diarios.

En el día de su cumpleaños, lanzan el segundo disco póstumo de Luis Alberto Spinetta

Luis Alberto Spinetta cumpliría hoy 70 años y este jueves saldrá a la venta su segundo disco póstumo, “Ya no mires atrás”, que ya se encuentra disponible en plataformas de streaming. El álbum incluye siete canciones inéditas, entre las que se encuentran Agua de Río, Merecer y Diadema.

Se trata del segundo disco póstumo, luego de que en 2015 se lanzara Los Amigo, un álbum que Spinetta había llegado a grabar junto a Daniel Ferrón y Rodolfo García. Desde BigBang recomendamos ampliamente la escucha de Ya no mires atrás.