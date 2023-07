"¡Les importa un cuerno Tehuel!": el reclamo del papá y las graves falencias en la investigación

El Tribunal en lo Criminal N°2 de La Plata decidió adelantar la fecha del juicio oral por el caso de desaparición de Tehuel de la Torre a julio de 2024, aunque originalmente estaba prevista para agosto de 2027. Su papá, Andres de la Torre se sorprendió por la noticia y aseguró: “Yo quiero encontrar a mi hijo como sea, viva o muerta”.

Durante la audiencia pública, la querella y la fiscalía se opusieron al pedido de arresto domiciliario que había solicitado la defensa de Oscar Alberto Montes, quien junto a Luis Alberto Ramón están imputados por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. El tribunal decidió rechazar el pedido.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, junto a la Agrupación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre, habían lanzado una campaña para que se fijara el comienzo del juicio en "un plazo razonable". Hasta la fecha, Tehuel continúa desaparecido, sin que se haya encontrado su cuerpo y sin que los imputados hayan hecho una confesión.

La palabra de su papá

Andrés de la Torre se encontró sorprendido por la noticia del cambio en la fecha del inicio del juicio. De hecho, se enteró al ser consultado por BigBang: “No me informaron nada, del fiscal de la causa no tengo ninguna información. Está bien la medida siempre y cuando no perjudique la investigación”.

El juicio estaba previsto para el año 2027, respecto a esto el padre cuestionó: “Era una locura que sea para ese año, yo tengo 70 años, ni siquiera sé si voy a estar vivo para ese momento. No iba a aguantar. No sólo eso, sino también mi memoria, si bien recuerdo todo, a medida que va corriendo el tiempo me podía olvidar cosas que por ahí eran muy importantes”.

Respecto a los imputados, remarcó que “no importa la pena que le den a ellos”. “Primero quiero encontrar a mi hijo como sea, vivo o muerto. Ese es mi propósito. Cuando lo encuentren, ahí si voy a pensar en eso. Igual estos no se curan más, incluso deben estar mejor que nosotros en la cárcel, con sus teléfonos, su ropa”, aseguró con firmeza.

La búsqueda de Tehuel estuvo cargada de imprudencias, el tiempo corría y nadie salió a buscarlo. Él nació y se crió en Tristán Suárez, solo había ido a San Vicente a probar suerte, para ver llegaba a conseguir algún empleo, él sabía que iba a ser difícil más por el hecho de ser trans. No conocía a nadie y nadie lo conocía a él.

“La búsqueda fue muy mala. Nosotros no sabíamos cómo era buscar a una persona, porque claro, ¿quién está preparado para una cosa así?”, se preguntó Andrés con desilusión y pensando que si hubiera comprendido la situación, él hubiera reaccionado de otra manera. Pero la búsqueda no estaba en sus manos, era responsabilidad de la Policía.

“Yo fui a todos los rastrillajes y lo hicieron muy mal. Después de los siete meses me enojé y se movieron, pero ya era tarde. Aparte de esto, la fiscalía de San Vicente siempre la buscó muerta. Habían pasado cinco días cuando verdaderamente la empezaron a buscar, estuvo cinco días, para quien la tenía, haga lo que quiera: hacerla desaparecer, quitarle la vida, venderla o entregarla”, resumió y aclaró que quienes encontraron a Montes (quien pidió la prisión domiciliaria) fueron los propios vecinos, no la Policía.

“No tengo esperanzas, el tiempo pasa y es cada vez más difícil. Siempre es que no tienen medios, pero para los partidos de fútbol hay miles a disposición. Les importa un cuerno Tehuel. Para nosotros él lo es todo, para otros es una noticia y para otros es nadie”, sentenció.