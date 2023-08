Ley de etiquetado frontal: sus avances y la aplicación en el país

A casi dos años de la aprobación y a un año de ser publicada en el decreto reglamentario, la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocida como Etiquetado Frontal, avanzó a pasos agigantados pero aún resta que se aplique de manera correcta en todo el país. Así fue como lo denominaron en un congreso realizado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables el día miércoles y que se extenderá hasta el jueves con el fin de promover la misma.

Al día de hoy, se dieron a conocer los datos de cómo influyó la ley y de qué manera se reflejó y se llegó a la conclusión de que hay un avance del 63,3% de aspectos que se cumplen en la reglamentación, ya sea los sellos octogonales, la identificación en los productos y la regulación de publicidad. Además, otro de los datos más sorprendentes es que sólo en siete provincias se aplicó correctamente.

Los datos fueron presentados por el Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina a través de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar, que llevaron a cabo un Congreso de Políticas Alimentarias en el país el día miércoles y que finalizará el jueves por la tarde. El mismo, se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Con qué fin realizaron el Congreso? La idea principal era poder demostrar qué logró la ley del Etiquetado Frontal desde que comenzó a aplicarse en marzo del 2022. Con ello, los avances, lo positivo y tal vez, las cosas que deben mejorar. En la misma estuvieron presentes personas abocadas al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, organizadores de la sociedad civil que llevaron a cabo la ley en Argentina, representantes de comedores comunitarios y otros partícipes de la misma ley que fue ejecutada en Chile, Perú, Colombia, Uruguay y México.

Asimismo, no sólo se conoció el porcentaje de los que cumplen con la ley, sino las siete provincias que la aplicaron pero no todas del mismo modo. Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro solamente se adhirieron a ella, mientras que Neuquén, Salta y Tierra del fuego mostraron la implementación pero no del todo, debido a que no cumplieron con los componentes principales de la ley. Aun así, detallaron que en el resto de las provincias también se ve aplicado pero con la diferencia de que no lo hacen de manera responsable sino más bien porque es algo obligatorio.

Ante el caso particular de las provincias y su aplicación, la abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, detalló: "Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley, porque hayan adherido o no, es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla" y agregó: "lo que afecta a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas".

Aun así, agregó que falta mucho por crecer y que es necesario que los ciudadanos aporten en la causa. "Todavía no hace dos años de la sanción de la ley. Se avanzó un montón pero falta, y para que no pase con esta normativa lo que sucede con otras, necesitamos de la ciudadanía reclamando que se cumpla porque son nuestros derechos y tiene que llegar a donde vivimos".