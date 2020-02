Liberan a Tablado, otra muerte por dengue y paritarias docentes: las 7 noticias para empezar el día

El oficialismo aprobó la reforma a las jubilaciones de privilegio y la oposición irá a la Justicia

La Cámara de diputados le dio media sanción al proyecto de reforma de jubilaciones de privilegio de los jueces y diplomáticos, con 128 votos a favor y dos abstenciones, en medio de un fuerte cruce con la oposición, que rechazó dar quórum y se retiró del recinto una vez iniciada la sesión y denunció la presencia de Daniel Scioli, aún diputado pero con el pliego del Senado aprobado para asumir como embajador en Brasil.

Mario Negri on fire 🔥🔥🔥🔥🔥



Dijo: "De la noche a la mañana porque les falta uno, lo sientan en la banca a Scioli. No se le dio licencia para ser Embajador un rato. Vamos a judicializar esta situación. No lo queríamos, ustedes lo buscaron" 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/FxBM3Vq75a — Guadi ❤ (@Guadi_Pelosista) February 27, 2020

El bloque de Juntos por el Cambio anticipó que presentará una denuncia ante la Justicia, casi con final anticipado, al tratarse de una ley que justamente generó un amplio rechazo entre jueces y fiscales. “Scioli no es más diputado, sino embajador y no ha renunciado al cargo. No podemos tolerar este atropello”, se quejó el diputado Mario Negri.