Libertad sexual y la furia de Piqué: revelan más detalles de la separación de Shakira

La separación entre Shakira y Gerdard Piqué tiene más ida y vuelta que Rodrigo De Paul. Desde que los medios anunciaron la crisis terminal que atraviesa la pareja, las distintas versiones de lo que ocurre en el detrás de escena están a la orden del día.

Primero, lo que trascendió fue que la cantante habría encontrado al defensor del Barcelona con otra, una joven de veintipocos años que sería la nueva candidata del catalán. Luego, el pasado 4 de junio, llegó la confirmación oficial de la ruptura a través de un comunicado unilateral que envió a la prensa la nacida en Barranquilla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Ni infidelidad ni traición: relación abierta

Según contaron en el programa español Viva la vida, el anuncio habría tomado por sorpresa al futbolista, que no estaba al tanto ni de acuerdo con el comunicado. Lo contó el periodista José Antonio Avilés, que tras hablar con un familiar de Piqué aseguró que no sólo no existió ninguna infidelidad, sino que tenían un arreglo hace tres años de libertad de acción sexual.

“Este familiar me dice que hace tres años la palabra crisis toma más peso y sucede un hecho que es el momento clave de esta relación. Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de las dos personas que confirman la relación se toma la decisión de tener una relación abierta. Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera’. Pero de cara a los medios seguimos siendo una pareja”.

En otras palabras, su pareja era una pantomima. De hecho, aseguran que el ex compañero de Messi estaría saliendo con la muchacha que hizo explotar por los aires el acuerdo secreto. Así lo describió la periodista Laura Fa:

“No sabemos cómo describir esta relación, porque no sabemos si es novia, amiga especial o lo que es la rubia que hemos hablado de 22 años. Lo que sí sé es que es muy amiga de la novia de Riqui Puig (otro de los jugadores del plantel del Barcelona)”. Marche preso, Riqui.

Según la periodista, mientras Shakira se esfuerza para estar lo más cerca posible de sus hijos (no se pierde ningún partido de su hijo Milán), el deportista de elite ya planea sus vacaciones con su colega, el mencionado Puig, y su amante. Según Laura, Piqué prepara un viaje a las Islas Maldivas con su flamante “amiga” y su compañero de equipo.

¡A cuidarse de los paparazzi, Gerard!