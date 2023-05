¡Libertario y vendehumo! Massa explicó por qué no es posible la dolarización que planteó Milei

“El que gana mil dólares va a seguir ganando mil dólares”. La frase corresponde al diputado libertario Javier Milei y parecen emular al famoso dicho de Eduardo Duhalde en 2002: "El que depositó dólares, recibirá dólares, él que depositó pesos, recibirá pesos". Finalmente el "corralito" creado por Domingo Cavallo bajo el gobierno del radical Fernando de la Rúa se quedarían con los ahorros pesificados de gran parte de los argentinos. Pero Milei no duda en seguir con su cuento del dólar para todos. Algo imposible porque no hay billetes verdes en el planeta para todos.

Respecto a esto, el ministro de Economía, Sergio Massa explicó la imposibilidad de que esto ocurra en un país que cuenta con una economía “en donde tienen el 40% de incidencia del dólar en su producción, por bienes intermedios o bienes terminados que son parte de la cadena del valor”.

Desde que anunció su candidatura a presidente, Milei afirmó que su plan económico sería a través de "la dolarización de la economía" y desmintió que los salarios individuales cayeran si esto ocurre. Otra falsedad. “La realidad es que no entienden la naturaleza de la cuenta. Siempre dijimos que la cuenta se hace basándose en el valor del mercado”, afirmó el economista, para justificar sus dichos.

Además, en su relato, Milei afirmó que esto se podría llevar a cabo mediante “un pedido a Estados Unidos para hacer un canje de billetes y utilizar medios electrónicos. La gente no está en condiciones de seguir aceptando que la saqueen. No estamos tomando consciencia de que la gente está harta de ser estafada. La gente se cansó de los políticos, y no entienden eso y son capaces de recurrir a cualquier tipo de falacia, hasta ataques contra la persona”, opinó. Ese hecho no sucedió en la historia de ninguno de los países que mantienen dolarizada su economía como Ecuador, El Salvador y Panamá, de hecho en la mayoría de ellos hay faltantes de billetes de 100.

Sin embargo, días anteriores en la presentación de la ampliación de la línea CreAr Inversión PyME, Massa desarrolló: “En una economía donde tienen el 40% de incidencia del dólar en su producción, por bienes intermedios o bienes terminados que son parte de la cadena de valor, ¿Cuánto mercado van a poder sostener con salarios de $1000 dólares y dólares de $1900 para su producción? Eso es la dolarización”.

Además, el ministro consideró que tanto él como su gabinete tienen la obligación de defender la producción nacional, algo que se vería afectado con dicho plan económico. “Lo que ponen en juego en la Argentina en este momento es un modelo de desarrollo o un modelo de especulación financiera. Los que creemos en el trabajo, en el desarrollo, el valor agregado, la capacidad de la Argentina de competir frente al mundo, tenemos la obligación de defender nuestra capacidad de producción usando también la competitividad cambiaria”.

Por otra parte, Massa explicó cuáles son los factores que considera más importantes de la economía nacional, y cuáles son las adversidades que atraviesa actualmente: “Para nosotros la economía tiene, desde el sentido común, tres turbinas centrales. La primera asociada a la inversión, la segunda asociada a las exportaciones y la tercera al consumo. Estas son las tres turbinas de la economía y está claro que este año nos toca enfrentar el viaje con una turbina muy averiada, que es la turbina de las exportaciones”.

Seguido a esto, agregó: “Esa turbina se ve absolutamente lastimada por la peor sequía de la historia y eso nos obliga a aumentar los volúmenes del mercado interno, de consumo, y de inversión para tratar de compensar el daño de las turbinas de exportaciones. No es en todas las industrias pero sí en el sector agroindustrial, que es una de las potencias de nuestra economía”.

En conclusión, lo que el ministro explicó, se basa en el peligro de dolarizar la economía Argentina, ya que de esta forma el país corre el riesgo de perder el control sobre la política monetaria y fiscal, que desencadenaría en el impedimento de manejar la economía de manera efectiva. Esto podría tener un impacto negativo en el mercado laboral, ya que los sueldos de los argentinos estarían sujetos a la fluctuación del tipo de cambio. ¿Qué sucedería en un escenario así? Los salarios podrían caer a la mitad o menos de un día para el otro.

“Creemos en la economía que genera valor, trabajo, cuando valoriza la innovación y sobre todo cuando le genera al país la posibilidad del desarrollo económico. Esto es lo que entra en debate en cada proceso electoral”, concluyó Massa.