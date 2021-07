Llega una nueva rutina de gimnasia Juampi, ideal para hacer en casa y con lo que tenés a mano

Juan Pablo Fernández sabe, mejor que nadie, que la cuarentena por el Covid-19 complicó el hecho de poder hacer ejercicio, no sólo porque muchos no se animan a retomar los gimnasios, sino porque otros vieron sus rutinas alteradas y no cuentan con la posibilidad de tener tiempo y dinero para salir a ejercitarse.

Por eso mismo, el personal trainer plante cada semana en BigBang una nueva rutina para poder estar en movimiento y mantenernos en estado físico, sin salir de casa y con los elementos que tenemos cerca.

Para entrar en calor hay que hacer 30 segundos de tijera, y para arrancar con el primer ejercicio, Fernández recomienda ir con sentadillas y rodillas. Lo ideal es hacer 3 series de 15/20 repeticiones.

Después hay que seguir con sentadillas y bíceps, aunque acá hay que utilizar elementos. Si no se tienen mancuernas, se pueden usar en su lugar botellas de agua.

El ejercicio tres consta de estocadas y vuelos frontales. A este parte hay que prestarle especial rutina, por lo que resulta importante mirar el video para ver cómo es la posición correcta.

Luego, hay que continuar con "vuelos posteriores", que también es necesario usar botellas o mancuerdas. Se hacen 3 series de 15/20 repeticiones.

El ejercicio cinco requiere hacer triceps, y después hay que seguir con vuelos laterales con rotación.