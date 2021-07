Llegan las dosis de Moderna, avanza la vacunación en AMBA y el error en vivo de Macri: las 7 noticias del día

Matías Alé le respondió con crudeza a Graciela Alfano

Después de asegurar que tuvo que tomar medicación para superar la separación de Matías Alé, Graciela Alfano visitó el ciclo de Jey Mammón y volvió a hablar sin tapujos sobre su separación. Además, tuvo un filoso cruce con Silvina Escudero.

Atentos a la participación de Alfano, Iúdica hizo mención a lo que iba a ocurrir en la pantalla de América antes de hacer el pase con Mammón. Y, claro, le dio el derecho a réplica a Alé, quien no dudó en jugar su carta mediática.

"No fue un hecho puntual lo que desencadenó las opiniones de Graciela. Esto fue hace doce o trece años. Lo que digo, lo que me pregunto, es qué tiene que hacer Graciela para volver a ser feliz y qué lástima que no se acordó de esto cuando yo estuve internado".

"Siento que el presente que tengo es buenísimo. ¿Por qué aparecen ahora y no cuando yo realmente necesité una contención o un apoyo? Yo no soy responsable de que Graciela haya tomado somníferos o lo que sea durante diez años. Yo me comí dos internaciones y ninguna vez la responsabilicé a ella", sumó.

Alé recordó el enojo de Alfano tras la separación, pero optó por recordar la relación de más de una década con buena onda. "Es una persona que me regaló sus mejores diez años y yo le regalé mis mejores diez años en una relación que fue hermosa. Cuando nos separamos, Graciela se puso en una postura en la que estuvo muy enojada".