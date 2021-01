Llegan más dosis de la Sputnik V y también se viene la lluvia: las 7 noticias del día

La Ciudad se reúne hoy con los gremios docentes por el inicio de las clases

El Gobierno porteño recibirá hoy nuevamente a los sindicatos docentes con vistas al inicio de clases de manera presencial en el distrito, previsto para el próximo 17 de febrero.



La cita entre las autoridades educativas y los representantes de los maestros será a las 16 en la sede de la cartera educativa, en el barrio 31 de Retiro. Al encuentro fueron convocados los 17 gremios que representan a los docentes en la Ciudad y el objetivo es trabajar "sobre los protocolos" del regreso a las aulas en el marco de la pandemia.



La reunión será la tercera que mantendrán las partes para intentar llegar a una acuerdo sobre las condiciones para volver a las escuelas el 17 de febrero, dijeron desde el Gobierno de la Ciudad. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó en las últimas horas la postura de iniciar las clases el 17 de febrero mientras que los gremios docnetes, en especial CTERA (brazo sindical del kirchnerismo) manifestó sus diferencias.



Según el cronograma que planifica el Gobierno porteño, volverán a clases presenciales el 17 de febrero los alumnos de los jardines maternales, el nivel inicial, el primer ciclo de Primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de Secundaria (primero y segundo año), mientras que el resto de los alumnos se incorporarán entre el 22 de febrero y el 1 de marzo.

Cabe destacar que CTERA no pone reparos al inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires cuando solamente hay doce días de diferencia entre el inicio pautada en una y otra jurisdicción. Es decir que, de acuerdo a los planteos del mencionado sindicato, para el primero de marzo no habría riesgo epidemiológico para el inicio de las clases presenciales en todo el país. Ese punto es el que genera mayores ruidos en la relación de UTE-CTERA y la Ciudad.

“Dicen que la vacuna no sirve para mucho. Los contenidos pedagógicos se recuperan, las vidas no. No es clases presenciales si o clases presenciales no. Todos estamos haciendo un esfuerzo para transitar este golpazo”, dijo la integrante de UTE-CTERA, Alejandra Bonato.