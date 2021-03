Llegan más vacunas y la acusación del PRO contra Estela de Carlotto: las 7 noticias del día

Después de criticar los tours de vacunas y el vacunatorio VIP, Doman viajó a USA para darse una dosis

Después de meses de criticar a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre, por haber llevado a su madre a Miami para vacunarse contra el coronavirus (Covid-19); luego de ser uno de los abanderados de la indignación televisiva por el caso del Vacunatorio VIP del Ministerio de Salud y los cientos de casos que hubo en intendencias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires; el conductor Fabián Doman aceptó que viajó a los Estados Unidos a aplicarse la dosis de la vacuna Johnson y Johnson.

La noticia fue contada por el propio Doman a diferentes medios durante la jornada de ayer en donde remarcó que tomó la decisión por tener problemas respiratorios. Luego de averiguar que era factible que lo vacunen en el país del norte, tomó un vuelo rumbo a Miami y ayer se aplicó la mencionada dosis.

“Lo consulté con varios doctores, como Eduardo López, y me dijeron que por mi edad lo hiciera, y llené varios formularios, presenté todo, fui con DNI argentino y me vacuné”, dijo. “Quiero remarcar que Miami no es para un tour vacunatorio como se ha dicho, que es totalmente legal, quiero aclararlo porque no es tan fácil vacunarse como se cree. Entre otras cosas, tenés que tener un celular americano, y mi mujer me ayudó mucho en todo esto”, agregó.

Las palabras de Doman no alcanzaron y, ante la crítica que recibió, decidió salir desde los Estados Unidos en Intratables en donde siguió con el mismo argumento. “Me siento un poquito emocionado, yo estaba en la fila con un argentino, con una persona italiana, otra venezolana, norteamericanos, españoles, y después de que nos dejaran sentados esos 20 minutos posteriores a la vacunación, no nos pudimos abrazar, pero fue muy emotivo”, contó.