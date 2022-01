¡Lloran los libertarios! Un kirchnerista ganó el sueldo de Javier Milei

En medio de una campaña por grandes medios y redes sociales, el diputado liberal Javier Milei organizó un sorteo para donar su sueldo de 205.000 pesos. Se anotaron más de un millón de personas. Finalmente, ayer, rodeado de varios de sus seguidores, el político hizo el sorteo en Mar del Plata. El ganador resultó ser Federico Nacarado, un hombre de 40 años, dedicado al rubro de la construcción y simpatizante con el kirchnerismo.

Momentos antes del sorteo, Milei había cargado contra el peronismo. Dese Playa Grande, específicamente en un camión frente a las escalinatas del hotel Costa Galana, el diputado inició su charla abierta llamada “La justicia social es injusta”. Durante su discurso político afirmó: “Es simbólico estar aquí en Mar del Plata, discutiendo sobre lo injusto del concepto de la justicia social, en una provincia gobernada por el socialista recalcitrante y retrógrado de Axel Kicillof”.

Además, el autodenominado anticasta política que ingresó, paradójicamente, a ese universo también dijo: “Esperemos que luego de esta clase, bastantes argentinos abran los ojos y no confundan el populismo, que es repartir la plata ajena, con devolverle el dinero a aquellos que lo generaron honestamente, que son ustedes”.

Unos minutos después de que el líder del partido la Libertad Avanza saltara y gritara frente a sus fanáticos, pudo charlar el ganador de los 205.000 pesos. Lo que el diputado no esperaba eran las afinidades partidarias del flamante dueño del primer sueldo del mediático de derecha.

A través de la pantalla de TN, durante la emisión del programa A dos voces, Milei brindaba una entrevista cuando le comentaron que Federico estaba en línea. Enseguida, el ganador lo saludo y le dijo: “¿Que tal, Javier? Muchas gracias. La plata me viene bien”.

Luego relató que él no se había inscripto en el sorteo y cuáles era sus sentimientos: “A mí me anotó mi mujer porque si hay un concurso hay que anotarse. La verdad es que estoy muy contento. Me parece bastante loco esto. Nunca había ganado nada”, contó Naracarado.

Entonces, Milei le respondió: “Un placer haber podido contribuir a mejorar tus finanzas”. Fue ahí que el hombre le dijo que la mayor parte del dinero estará destinado a pagar deudas. “Posiblemente gran parte del dinero vaya a los bancos, así que seguirá en el sistema financiero”. Enseguida, el diputado de Avanza Libertad le dijo: “Tenés un problema más chico ahora”.

Entonces llegó el momento crucial. El conductor del programa, Edgardo Alfano, le preguntó si simpatizaba con el kirchnerismo. El ganador respondió son un simple sí. Y luego cuando el periodista le consultó si tenía alguna opinión formada sobre Milei, contestó: “Si prometió algo y lo cumplió es algo importante”. Y agregó: “Seguro que me voy a anotar de nuevo el próximo mes. Está complicada la situación. Viene bien la plata”.

Por otra parte, Federico afirmó sobre las intenciones de Milei para organizar el concurso: “Supongo que lo hace por marketing, pero le sirve a él y a nosotros también, así que no me quejo”. Y agregó sobre el uso del dinero: “Vamos a ver si tapamos algunas deudas y después veremos si un poco lo podemos disfrutar”.

Tras el sorteo, Nacarado no se había enterado que era el ganador hasta que pasó una hora. De hecho, se había olvidado por completo del sorteo de Milei. Lo primero que le llamó la atención fue que un periodista consiguió su número y quería entrevistarlo.

Como no lo sabía, le pidió un minuto y se metió en el sitio web del partido político de para chequear la información. Era cierto. Ahí estaba su nombre. Después de eso, encendió el televisor y pudo ver la repetición del concurso. Festejó con su mujer.

Hoy no fue un día normal para Federico entre tantas entrevistas, llamadas y mensajes de felicitaciones y un revuelo entre familiares y amigos. Pero mañana todo volverá a la normalidad y trabajará como siempre en emprendimiento de construcción en seco. Eso sí con un poco más de dinero en la cuenta.