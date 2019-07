Alfio "Coco" Basile, ex director técnico de la Selección argentina, se proclamó partidario de la teoría de la Tierra plana en un video donde saluda al presidente del primer club de fútbol del mundo formado por terraplanistas.

