Lorenzetti rompió el silencio y el retruco de CFK: las 7 noticias del día

Lorenzetti dijo que la Corte “no está en crisis” y no debe “perder tiempo en disputas de poder”

El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti reiteró este ayer por la noche que él “nunca” se hubiese votado a sí mismo para presidente del tribunal como lo hizo su nuevo titular, Horacio Rosatti, al considerar que “eso no estuvo bien”, pero aclaró que el máximo tribunal “no está en una crisis” y no debe “perder tiempo en disputas de poder”.

“Yo no me voto a mi mismo, no me parece bien. Además la Corte opina en cuestiones electorales; también está muy manoseada la política y la legislación electoral. Trato de mantener una linea de principios y de coherencia”, dijo Lorenzetti en declaraciones al canal A24.

E insistió: “Yo nunca me hubiera votado a mi mismo, creo que eso no estuvo bien. Yo no lo comparto, creo en la posición que fijó (el exministro de la Corte Enrique) Petracchi”.

Lorenzetti consideró “correcta” la decisión que había tomado el fallecido Petracchi -que fijó un precedente- cuando se opuso a la decisión del expresidente de la máxima instancia del Poder Judicial Julio Nazareno de votarse a sí mismo en el año 2000.

“Para tranquilidad de la población y de los jueces y juezas, la Corte siempre va a funcionar como estuvo funcionando. Nosotros debemos tener templanza, serenidad y proteger los derechos -que para eso está la Corte- y en eso no vamos a claudicar. La gente tiene que estar tranquila”, insistió, en la extensa entrevista televisiva.

Aunque admitió que “son cuestiones atractivas cuando hay un conflicto” como el que se produjo la semana pasada, advirtió: “Nuestra responsabilidad es cuidar los derechos de las personas y no andar haciendo disputas de este tipo. Esto fue algo circunstancial, pero no es lo que corresponde. Tenemos la responsabilidad institucional de que la Corte funcione bien y va funcionar bien”.