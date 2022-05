"Los argentinos no saben votar": Marcela Tinayre se sumó al club de famosos antidemocráticos

Hay frases que no se olvidan. Algunas por poéticas, otras por la sabiduría que transmiten, y otras, tristemente, por el nivel de peligrosidad que contiene el mensaje. En este rubro, inaugurado por Susana Giménez con “El que mata tiene que morir”, frase que nos remonta a una ley del Código de Hammurabi escrita en 1750 antes de Cristo, la hija de Mirtha Legrand aportó su granito de arena.

“¿Qué te gustaría que cambiemos?”, le preguntó Ángel de Brito a Marcela Tinayre en su programa. La invitada no dudó en responder: “Aprender a votar, me parece que es algo fundamental”. Y para que la cuestión quede más clara agregó, en alusión a la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo de organizaciones sociales: “No hay tiempo pero si le preguntamos uno a uno: ‘¿Saben por qué están acá?’. Unos te dicen por el choripán, otro por un peso, otro porque los movilizan a eso. Pero eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera, que se termine la corrupción, para tener mejor educación, seguridad. ¿Sabés la cantidad de argentinos que viven afuera, que están bien, y añoran vivir acá?”.

El club de los fachos

Allá por febrero de 2009, tras el asesinato de Gustavo Lanzavecchia, quien era su colaborador, Susana Giménez se detuvo ante los periodistas y declaró como nos tiene acostumbrados, sin pelos en la lengua:

El que mata tiene que morir, y basta de los derechos humanos y esas estupideces… ¡Y basta con que son menores! Yo soy pueblo, y como pueblo tenemos que hacer algo. Si no lo hace el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros”

Aunque la propuesta de la diva es más parecida a la ley del talión que a la Constitución argentina, vale aclarar que “el ojo por ojo, diente por diente” se aplicaba en el Extremo Oriente en el siglo XVIII a.C. ¡Demodé es poco!

Otro partícipe asiduo de este club anárquico es el actor cómico Alfredo Casero. Aunque en esta nota pasaremos por alto su reacción violenta en el programa de Majul (precisamente por la poca seriedad del periodista), sus dichos siempre dejan los ojos abiertos del espectador. Como en este caso, en una entrevista para el canal A24:

Una vez cada tanto tiene que haber una gran guerra en el mundo para que la gente quepa en él. Si no hubiera existido una primera guerra mundial, ya tendrías gente viviendo ahí arriba. El hombre tiende a auto-arreglarse".

¿Te parece, Alfredo?

Pero si de A24 se trata, nadie como Viviana Canosa conduciendo por la banquina para tirar nafta al techo. Luego de mandar a bañar al colectivo feminista ("empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”), la periodista apuntó contra Alberto Fernández.

El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin y a Andrés Manuel López Obrador. Presidente: usted, Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros. A los argentinos que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno”

Por lo menos es equilibrada: un poco antidemocrática y otro poco pirómana.

A la derecha de Canosa, sin reparos en utilizar la palabra “Autoritario”, de donde nace la palabra “Autoritarismo” (como seguramente recordaría Mariano Grondona), el periodista Marcelo Longobardi también aportó su frase incendiaria del día. Fue durante un pase radial con Jorge Lanata. La frase empezó así: “ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena”. Y continuó: “La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad y de falta de griterío. Una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina”. Después llegó el remate:

“Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”.

Si, lo que dijo es un golpe a la Constitución.

Por último, en este universo denominado el Club de los Antidemocráticos, no podía faltar la presencia y los dichos del ex presidente que prometió dólares a los que depositaran dólares. Eduardo Duhalde, claro que si. Esto decía: "Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord. La gente no lo sabe, no lo lee o se olvida. Entre el 30 y el 83 hemos tenido 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando". Pero si el principio da miedo, espere por el remate:

La Argentina es el país que más Golpes de Estado ha soportado. Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre. La gente está desesperada, te van a matar no por una bicicleta, por un bizcocho”

¿Bizcocho dijo? Termine la rima usted.