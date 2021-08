Los argentinos que crearon uniformes para médicos y enfermeros con telas anti-coronavirus

En octubre del 2009 y luego de uno de los tantos congresos de odontología por los que recorrió el país, el dentista Joile Álvarez Castro regresó un tanto molesto a su departamento. Una sensación recurrente lo inquietaba: si bien estaba conforme con su crecimiento como profesional, necesitaba encontrar un nuevo camino.

Unos días después, se reunió con Sebastián Prado, su amigo de la infancia, a tomar un café en el bar de la esquina como todos los miércoles. Tras percibir las ansias de Álvarez Castro, le dijo: “¿Hacemos algo distinto?”. Y así empezaron un camino como socios que ya cumplió 11 años.

Aquella tarde fundaron Oh! Wear, la empresa de diseño que marca tendencia en el rubro de uniformes para profesionales de la salud. ¿Qué los hizo distintos en el rubro? La fusión entre la moda y el ámbito de la salud, cuyo resultado son estilos de uniformes llamativos, telas más cómodas, diferentes estampados y una nueva paleta de colores. También sumaron accesorios como calzado, cofias, bolsos, anteojos de protección y carteras. Pero fueron por más y en medio de la pandemia de coronavirus, crearon un ambo para personal de la salud con una tela anti-COVID.

En una entrevista con BigBang, Prado contó: “El secreto del éxito se basa en el equipo de trabajo y en haber detectado una necesidad en el mercado para crear ambos más cómodos y estéticamente lindos”.

-Porque vimos que lo que había en el mercado no estaba bueno y que se podía hacer algo mucho mejor. No sabíamos nada de telas, ni del mercado textil. Por suerte, en el camino nos cruzamos con personas que nos ayudaron en el inicio del desarrollo. Eso nos permitió producir de entrada con pocos recursos y así arrancamos.

-¿Cómo empezaron a vender los ambos que producían?

-La primera vez que vendimos fue en un congreso de odontología con algunas muestras. La gente miró el producto, hacía cola y nos encargaban al instante para comprar. Nos dejaban el mail porque les llamó la atención. Me acuerdo que estábamos en ese congreso y fue muy llamativo. Teníamos un show-room en un departamento adonde yo vivía con mi hermano y un cuartito estaba ocupado por las muestras. De a poco empezamos con todo. Con el tiempo, Nicolás, uno de los chicos que está desde el comienzo, nos pudimos mudar a una oficina en Palermo. Pero antes de eso, nos íbamos con el bolsito, las muestras y a recorrer hospitales, congresos y consultorios. Después como te decía, al año, nos mudamos a una oficina con un show-room. Con el tiempo vinieron locales y franquicias en todo el país.

-¿En qué se diferencian los productos de su marca?

-Cuando empezamos, los ambos de diseño no existían. A lo largo del tiempo nos apareció mucha competencia. Pero en 2009 no había nadie que hiciera ropa para trabajadores de la salud con diseño. Fuimos prácticamente los primeros que hicimos ambos de diseño en Argentina. Los ambos que había eran unisex, con poca variedad de color, que no tenían tanta forma y no estaban tan cuidados en los detalles. Nosotros lo que vinimos a hacer fue aplicar la moda adentro del consultorio.

-¿Cómo lograron eso?

-Para empezar que el ambo para hombre tenga un corte para hombre y el ambo para mujer tenga un corte para mujer. Que sea entallado para el físico de cada uno. Y también lo más estudiado posible para que quede cómodo pero también lindo y canchero. Nosotros siempre decimos que en cualquier profesión, se levanta y elige una remera, una camisa o un pantalón. El profesional de la salud estaba condenado a ponerse siempre el mismo ambo, sin variedad de nada. Nosotros hicimos que puedan tener calidad. Que abran el ropero y puedan tener distintas calidad y distintas telas. Distintos colores y estampados. Además de tener más moda aplicada a los ambos como por ejemplo, pantalones más chupines o con cordones para que la mujer se lo pueda atar y le queda más entallado. Y a todo eso, le agregamos el uso de nuevas telas.

-¿Cómo cuáles?

-Empezamos a usar telas que no se usaban en uniformes y que se siguen usando hasta el día de hoy. Era prueba y error.

-¿Y el año pasado lanzaron la rompa con tela anti-COVID?

-Sí, el año pasado fue una etapa de redescubrimiento. Y ahí encontramos una tela anti coronavirus que nos recomendó un proveedor.

-¿Cómo fue ese proceso?

-Tras el desarrollo de esa tela, comenzamos a aplicarla en nuestros productos y es una variante.



-¿Qué diferencias tiene con otras productos?

-Es una tela parecida a las demás, que tiene un proceso para que sea anti coronavirus y, además, tiene otra terminación.

-¿Cómo funciona?

-Hace que durante 30 lavados, proteja a las personas del coronavirus. Tratamos permanentemente que siempre haya en nuestro stock de ese ambo con tela anti-COVID. Y fue una creación muy importante en medio de la pandemia. Además es una herramienta nueva para los trabajadores de la salud para que estén protegidos.

-¿Qué otras creaciones hicieron a lo largo de su historia?

-Usamos telas con algodón con el Spandex. Es un producto que se llama elastano y es el componente que hace que los pantalones sean elastizados. Hace 10 años, cuando lo empezamos a utilizar, no estaba tan de moda como ahora. Y comenzamos a hacer pruebas con un montón de telas y funcionó. Y es una tela que descubrimos nosotros hace una década y hoy lo seguimos usando y también lo usa la competencia.