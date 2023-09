Los casos de covid aumentaron un 190% en agosto: por qué subió y cómo evitar los contagios

El mes de agosto llegó con algo impensado: una nueva ola de contagios de coronavirus. Lo que parecía que se había frenado, no dejado de existir pero sí bajado los casos, volvió a aparecer en escena y con un porcentaje sumamente alto. A mediados de julio empezaron a confirmarse diversos casos aislados, pero días después se ratificó que estamos bajo la presencia de un número de contagios masivos, aunque no llegan a los altos números que se veían en los años de pandemia.

El Ministerio de Salud de la Nación hizo público un análisis ejecutado por Jorge Aliaga de la Universidad Nacional de Hurlingham, en el cual asentó que el promedio semanal diario de casos confirmados en la primera semana de agosto fue de 134 y para la misma instancia pero del mes de septiembre, se duplicaron y pasaron a ser 388 los contagios confirmados. Estos números constataron que la suba implicó un aumento del 190% en un mes, aun así teniendo en cuenta que muchas de las personas que tienen síntomas, deciden no testearse.

Si bien los números a comparación del año 2020 o 2021 en el cual Argentina se encontraba en plena cuarentena y luego pandemia, resultan ser bajos, sí es alarmante que habiendo pasado casi tres años, se siga manteniendo un cierto número de porcentaje, por lo que quiere decir que hoy en día habría que cuidarse más que nunca para que no se siga agrandando la nueva ola.

Más allá de los contagios, también se registraron fallecidos en todo el país que fueron de menor a mayor. En julio se notificaron 32 muertes por Covid, en agosto aumentó a 35 y sólo en la primera semana de septiembre, fueron 16 las personas que murieron a causa del virus, lo que refleja un leve incremento en la sumatoria. Asimismo, se notificaron 2.648 personas hospitalizadas en todo el país por virus respiratorios.

Pasaron cuatro meses de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó el fin de la pandemia, y sin embargo, al día de hoy, todavía hay que prevenir y seguir con los cuidados para que no pase a mayor medida nuevamente. Si bien es una realidad de que el virus seguirá existiendo transformado en una gripe, puede afectar mucho más que cualquier otra enfermedad pasajera.

Fue así como lo explicó el infectólogo Lautaro de Vedia en diálogo con BigBang, en donde aseguró que la clave es testearse cuando se comienzan a sentir los primeros síntomas para poder aislarse lo más rápido posible y que el virus no se siga expandiendo. Además, indicó que la aplicación de las vacunas debería ser un requisito y con ello, tener absolutamente todas las dosis para combatir el Covid.

-Si bien el Covid nunca dejó ni dejará de existir… ¿A qué viene esta suba de casos tan extrema?

-Esta suba de casos comenzó principalmente a mediados de julio y se dio por varios factores. En primer lugar, por la época invernal, en segundo lugar por la cantidad de gente que no completó las vacunas solo por pensar que con una o dos dosis es suficiente y en tercer lugar por las nuevas variantes del virus que siguen apareciendo. Es decir, el virus no se queda "quieto", el virus sigue mutando y por eso hay que seguir cuidándose.

-¿Cómo se presentó la nueva ola de contagios?

-Hace un mes más o menos se empezó a notar aumento en el número de casos, pero el problema es que como son casos en general leves, es decir, con síntomas que no atacan en mayor medida, las personas no se testean. Muchos empezaron a testearse y ahí se empezaron a ratificar los casos, pero hay muchos otros que deciden no hacerlo y el virus se expande cada vez más. La realidad es que es un “problema” de todos. La gente no lo pide, pero los médicos tampoco lo indicamos tanto.

-¿En donde más se hace presente el covid?

-Se registraron casos en todo el país, incluso fallecidos por diversas partes de Argentina, pero creo que donde más presente está es en el área metropolitana.

-¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?

-Los síntomas más frecuentes son similares a los de una gripe común: resfrío, dolor de garganta, dolor de cabeza y decaimiento. También puede dar diarrea en muchos casos. Aun así, en enorme mayoría los casos son leves, ya no están tan presentes como cuando estábamos en la pandemia. Sin embargo, se recomienda que cuando empiecen aparecer aquellos síntomas, se realice un testeo al instante.

-¿De qué manera hay que tratarlo?

-No hay un tratamiento especial, solo control de los síntomas tomando paracetamol, antitusivos, etcétera, para que la persona no la pase tan mal. Después, es un virus que se debe tratar como cualquier otro y más si la persona tiene las vacunas correspondientes.

-¿Cómo se puede prevenir?

-En general, seguir con las vacunas. Las personas de alto riesgo, como inmunocomprometidos, embarazadas y mayores de 50 años deben tener un refuerzo cada 6 meses. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante no hablar más del número de dosis, como dicen muchos, "yo tengo cuatro dosis, yo tengo tres, etcétera, sino cumplir con los refuerzos. Y lo mismo los menores de 50 años con comorbilidades. El resto, con un refuerzo anual está bien. Y en cuanto a la prevención del contagio, las personas con cuadros "gripales" deben quedarse en casa, y cuidarse de no contagiar porque podrían contagiar cualquier tipo de virus. Es muy importante también tener en cuenta la distancia, los ambientes ventilados, la desinfección en las manos.

-¿Cambiaron en algo los cuidados con el correr del tiempo?

-Los cuidados son los mismos. Es importante recordar que los casos son leves, y que muchos no se testean, por lo que todo cuadro tipo gripe debe hacernos pensar en que puede ser covid. No es necesario el "aislamiento" de antaño, pero sí cuidarse de no contagiar, porque puede ser cualquier otra cosa también. En caso de contraer Covid, se deberá hacer una cuarentena de cinco días.