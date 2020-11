Los dramáticos últimos minutos de Diego Maradona: cómo amaneció y la media hora más dura

Diego Maradona se despertó pasadas las ocho de la mañana. Levaba dos semanas viviendo en la casa que alquiló en Tigre para cumplir con su rehabilitación, luego de recibir el alta de la Clínica Olivos en la que fue sometido a una cirugía por un hematoma subdural. Después de desayunar y de pasear junto a la enfermera de Swiss Medical por la galería de la propiedad, el ex futbolista decidió volver a acostarse porque no se sentía bien.

Según pudo confirmar BigBang, el "Diez" se empezó a sentir mal pasadas las once de la mañana. La descompensación que desencadenó la muerte se dio cuando le estaban por administrar una medicación para ayudarlo. Trataron de reanimarlo durante media hora, pero a las doce del mediodía se confirmó de forma oficial su muerte. Maradona sufrió un infarto y no pudieron reanimarlo.

Según contó Rodrigo Lussich, Maradona se levantó cerca de las ocho de la mañana, salió de su habitación y acompañado de Maximiliano Pomargo, mano derecha y cuñado de Matías Morla, Johny, el sobrino de Diego, hijo de una de las hermanas de Diego y del Morsa, hoy preso en Marcos Paz; su psiquiatra, Agustina Cosachov, y de su enfermera personal. "Se movió por la casa acompañado de su enfermera, su psiquiatra y su sobrino", contó.

Según las primeras versiones, Gianinna Maradona, la menor de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, fue una de las primeras en llegar a la casa. "Se intentó reanimarlo hasta último momento, pero mis fuentes me dicen que ya estaba muerto", sumó Luis Ventura. Al descompensarse, los presentes buscaron ayuda en un vecino, que intentó reanimarlo hasta la llegada de una ambulancia.

Sin embargo, El Diego ya se encontraba sin signos vitales cuando llegaron las nueves ambulancias que se acercaron hasta el lugar y todo lo que se hizo posteriormente fue "extraordinario" para intentar revivirlo. "Desde el Gobierno se está barajando la posibilidad de que el velorio sea en Congreso o en Casa Rosada", adelantó Jorge Rial en Intrusos, donde adelantaron que las maniobras de reanimación duraron más de 30 minutos.

"A las 10 am, aproximadamente, comenzó a sentirse mal. Volvió a la cama a esa hora y después se descompuso. Estuvieron tratando de reanimarlo durante media hora con la llegada de este vecino y la enfermera". Matías Morla no se encontraba en el lugar y si bien estaba yendo hacia allá, decidió no estar presente en la casa de San Andrés para darle espacio a la familia de Diego.

La confirmación de la muerte de Diego Maradona fue recibida por Santiago Cafiero, pasadas la una del mediodía. De inmediato, el jefe de Gabinete se comunicó con Alberto Fernández y lo puso al tanto. Tres días de duelo nacional y Balcarce a disposición para despedir al ex futbolista "con honores de Estado".

De inmediato, el presidente decretó tres días de duelo nacional y se volcó a Twitter para despedir a Maradona, uno de los defensores públicos más relevantes de su gestión. "Nos llevaste a lo más alto del Mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego: Te vamos a extrañar toda la vida", lamentó.

El Gobierno puso a disposición de la familia de Maradona "todo el Estado", para despedir a Diego. Esto incluye no sólo las instalaciones de Casa Rosada, sino también el Congreso y no se descarta la posibilidad de que el velorio se lleve adelante en el estadio de Argentinos Juniors.

Por estas horas, mientras se espera la definición de la familia, el Gobierno analiza las medidas y protocolos a cumplir para poder despedirlo en el marco de la pandemia de Covid-19. Se esperan movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país.