Los Etchevehere no están solos: de los Macri a los Mitre, las otras millonarias batallas por la herencia

La novela de la familia Etchevehere en Entre Ríos, que estuvo durante toda la semana pasada en el centro de la escena por la usurpación de un campo que llevó adelante la menor del clan, Dolores, junto al titular de la CTEP Juan Grabois, no se trata de la única disputa entre millonarios en la Argentina.

Las peleas por la herencia que trascienden los ámbitos familiares y se hacen públicas son varias. En el caso puntual de los Etchevehere, Dolores reclama, según consta en su denuncia por estafa de 2011, más dinero y bienes debido a que la división que se hizo, según ella, fue en el marco de amenazas y presiones.

Sin embargo en 2015, según consta en el expediente de la sucesión, el abogado que puso para que la represente firmó el inventario final. Antes de eso había dividido también la participación accionaria en la sociedad anónima que explota los campos de la familia Etchevehere: Las Margaritas S.A.

Luego, en 2018, Dolores, según consta en los registros de la causa que se inicio por usurpación, realizó una modificación de lo que le corresponden por sus acciones vendiéndole a su familia las acciones de Las Margaritas a las que cambió por héctareas en otros dos campos que, para su explotación, constituyó en dos sociedades más. En sintonía, también le cedió como garantía por una deuda ese paquete accionario a una inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (Mirus S.A).

Todo esto generó denuncias cruzadas y problemas en la Justicia para ambos bandos en la familia Etchevehere. Mientras Dolores fue citada a dar explicaciones en sede judicial por la usurpación que llevó adelante con Grabois, sus hermanos y madre también fueron notificados de que tienen pautada diferentes declaraciones indagatorias en el marco de la causa de 2011 en la que ella los denunció por estafa.

Pero los problemas de herencia también involucran al ex presidente Mauricio Macri. La semana pasada se publicó el libro “Hermano” del periodista Santiago O´Donnel que ser basa en diferentes entrevistas a lo largo de 17 horas con uno de los hermanos del ex mandatario: Mariano.

Allí él cuenta como fue la relación de su hermano con su padre, diferentes negociados que incluyen hasta porcentajes de los pases de jugadores de Boca cuando Macri era el presidente de dicha institución, maniobras de lavado de dinero, extorsiones y hasta estrategias para dejar al padre del clan, Franco Macri, fuera de todos los negocios.

Luego, ante la repercusión que se genere por la publicación del libro, Mariano Macri le envió una carta documento al periodista intentando evitar que salieran a la luz su declaraciones. El mismo documento se lo mandó a la editorial (Planeta).

La disputa por la herencia de los Macri, según pudo reconstruir este medio, tienen pasajes que ameritarian varios capítulos de una novela. Por ejemplo una de las decisiones que tomó Franco antes de la división adelantada de bienes en 2007 fue que cada uno de sus hijos se quede con una porción del gran terreno que tenía en Malvinas Argentinas. Allí cada uno de sus hijos realizó una casa quinta por su cuenta. La del ex presidente, Los Abrojos, está pegada a la de su hermano Mariano.

Pero la relación entre ambos es tan mala desde hace tanto tiempo que en vez de una medianera común y corriente decidió directamente armar algo más complejo y montó un verdadero muro para no tener que estar conectado a la casa de su hermano.

Por lo bajo, fuentes que conocen de la disputa entre los Macri, sostienen que Mariano reclaman cerca de USD 30 millones que es lo que considera que quedó afuera de la herencia familiar, lo que representaría cerca del 20% del valor actual de las empresas que tiene la familia.

A eso se le suma las broncas con sus hermanos por el trato que recibió cuando también desembarco en la nave insignia del grupo: Socma. Franco lo puso a cargo de diferentes negocios en Brasil y China que terminaron mal por lo que sus hermanos dejaron de confiarle tareas dentro de la compañía.

Siguiendo con el ámbito deportivo, en la familia Maradona hace años que el tema de la herencia de Diego es motivo de debate, incluso judicial. A medida de que su ex esposa, Claudia Villafañe, veía que el ex capitán del seleccionado argentino se rodeaba de personas menos confiables y con la certeza de que más hijos extra matrimoniales aparecerían ella decidió tomar parte de la fortuna e invertirla en diferentes negocios a nombre de las dos hijas del matrimonio, Dalma y Gianinna.

Esto nunca fue perdonado por el astro, que denunció por estafa a su ex esposa con lo que empezó una disputa familiar que llegó a tener a Diego enfrentado con sus dos hijas. Con el correr del tiempo la relación de él con Dalma y Gianinna fue mejorando pero una serie de allanamientos a fin del año pasado terminó por detonar todo.

Hoy en día la relación existe, pero deforma tirante. Tanto Dalma y Gianinna tomaron partido por Claudia. Por este motivo, Diego amenazó con que donaría su fortuna, pero la ley se lo prohíbe.

Otro de los casos icónicos de disputas familiares por herencias fue el de la familia Fortabat. Amalia, la líder del clan, logró convertir a la empresa Loma Negra en un verdadero imperio. “Hice en cuatro años lo que mi marido tardó 40”, repetía en diferentes declaraciones a la prensa en plena época de su apogeo. Entrado los años 2000 sus nietos empezaron a tener roces por la herencia de la empresa que producía la mitad de todo el cemento que se utiliza en la Argentina.

Todo se vio amplificado a partir de 2005 cuando decidió vender la empresa al grupo brasileño Camargo Correa por más de USD 1.000 millones, cifra récord para una venta en el país. En febrero de 2012, al momento de fallecer, Amalia Fortabat era la mujer más rica de la Argentina por lo que todo indicaba que la sucesión no iba a estar exenta de disputas.

El dato de color es que antes de fallacer, Amalia puso como administrador de todos sus bienes al entonces ex presidente del BCRA y diputado nacional Alfonso Prat Gay. Finalmente, después de varios idas y vueltas, todo el patrimonio quedó dividido entre su hija Inés y sus tres nietos. Entre los bienes que se repartieron se encontraban:

Un tríplex en plena avenida del Libertador

Una estancia en Olavarría

Un casco colonial en Luján

Dos casas en Punta del Este.

Un piso en New York.

150.000 héctareas de campo

25.000 cabezas de ganado.

Otra de las familias patricias de la Argentina que está en vuelta en un litigio similar, pero de mucho menor cantidad de dinero, son los Mitre luego de la muerte de Bartolomé Mitre. Un porcentaje accionario del diario La Nación, la denuncia de existencia de cuentas off shore, campos a nombres de testaferros y la búsqueda de dejar fuera de los libros algunos de los bienes son la base de la denuncia que presentó una de las cuatro hijas del difundo, Esmeralda Mitre.

En concreto la ex participante del Cantando 2020 sostiene que hay cerca de USD 4.000.000 en disputa y que la Justicia tiene que tomar cartas en el asunto; todo en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“La muerte de mi padre no fue tan golpe como la traición de mis hermanos.No tengo ganas de hablar con ellos. Me duele la envidia, el querer sacarme todo lo que me corresponde. Desde que nací fue el tema, pasa que mi papá ponía orden y me cuidaba», expresó la ex participante del Cantando 2020 en una de sus últimas apariciones mediáticas. “Me duele que sean tan crápulas, canallas”, agregó.