Los jubilados tendrán cuatro aumentos por año y la vacuna está cada vez más cerca: las 7 noticias del día

Jubilaciones: no se descontará el 5% y en 2021 habrá cuatro aumentos trimestrales

En la antesala del debate en el Senado, y ante el vendaval de críticas que viene cosechando la fórmula de movilidad jubilatoria que propone el Gobierno, el presidente Alberto Fernández definió una nueva modificación: ya no solo se trata de que el 5% del aumento anunciado para diciembre no será tomado a cuenta de futuras subas, sino que el próximo año habrá cuatro aumentos trimestrales, y no dos semestrales como estaba previsto.

"Alberto Fernandez acaba de definir en una reunión en Casa Rosada junto a Fernanda Raverta y Claudio Moroni que los aumentos a jubilados a partir del año próximo serán cuatro aumentos al año en lugar de dos como originalmente estaba en el proyecto", señalaron fuentes oficiales.