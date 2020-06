Los muertos ya son 656 y el intento de asesinato a la periodista de Canal 26: las noticias del día

Intentaron acuchillar a una periodista de Canal 26 frente a su hija

Una periodista de Canal 26 protagonizó un momento de tensión ayer en la tarde cuando entraron a su casa y quisieron acuchillarla delante de su hija de apenas tres años.

Se trata de Melisa Zurita, quien vivió una tarde aterradora en el barrio privado "Casco Leloir", en Ituzaingó, luego de que la exmujer de su marido violentara el cerco perimetral, entrara a su domicilio e intentara matarla.

"Es tremendo. Yo estaba con mi bebé, la tuve que alzar a upa y, cuando ella se dio vuelta, abrí una ventana y me escapé. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban. Había dos tipos más que me decían: 'Te vamos a agarrar hija de puta'", relató en declaraciones a la prensa Zurita.