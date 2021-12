Los "no vacunados": el impacto en el resto y por qué son una fábrica de nuevas variantes

La aparición de la Ómicron en Sudáfrica generó una situación de preocupación grande en el mundo entero, ya que hasta ahora no se conoce los daños que puede provocar ni tampoco la gravedad de los síntomas que genera en los pacientes.

Pero además, este descubrimiento abre otro interrogante mucho más amplio, el cual tiene que ver con la forma en que las variantes se generan y por qué eso sucede. "Cuando las personas no tienen inmunidad son fábricas de variantes", explicó el médico John Swartzberg, profesor emérito de la cátedra de enfermedades infecciosas y vacunación de la Universidad de California en Berkeley.

Según él, no haber conseguido una vacunación masiva a nivel mundial, ya sea por falta de acceso a las dosis en algunos países como por el rechazo a las vacunas en otras naciones, generó miles de millones de fábricas virales, una por cada uno de esos individuos, y de hecho son ellos los que generan las nuevas variantes.

"Cuando las personas que no tienen inmunidad contra este virus se infectan se convierten en fábricas virales; producen miles de millones de partículas virales. Y si las personas son fábricas virales se convierten en fábricas de variantes, porque algunas de esos miles de millones serán una variante. La mayoría de las variantes no tienen éxito, pero alguna lo tendrá. Ese es claramente el problema que tenemos. No tenemos suficientes personas con inmunidad, lo que permite que el virus siga encontrando hogar en seres humanos que funcionen como sus fábricas virales para producir más partículas virales, y eso significa más variantes", sostuvo en diálogo con la BBC.

Además, Swartzberg dijo que las vacunas son fundamentales para que los pacientes atraviesen las infección de la mejor forma posible, sin querer internación. "Es cierto que las personas pueden contraer la infección a pesar de haberse vacunado y sí, estamos viendo más infecciones en vacunados con ómicron de las que vimos con delta (y vimos más con delta que con alfa). Todo eso es muy cierto. Pero esas infecciones en vacunados son mucho menos graves y en general no llevan a las personas al hospital", sostuvo.

"El hecho de que ahora necesitemos una tercera dosis es una realidad. Y puede que necesitemos otra en seis meses o en un año, en dos o en diez. Nadie tiene la respuesta en este momento. De todas formas, creo que hay una muy buena posibilidad de que no necesitemos otra durante un buen tiempo después de la tercera. Lo que la gente tiene que asumir es que "es lo que es". Después de un tiempo de haber recibido las dos dosis, la inmunidad disminuye y necesitamos una tercera inyección para mantenernos con vida y mantener con vida a nuestros seres queridos", cerró.