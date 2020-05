Los nuevos síntomas del coronavirus a tener en cuenta: afecciones neurológicas, cardíacas y cutáneas

Además del dolor de garganta, la tos y la fiebre, muchas veces precedidas por pérdida de olfato y gusto, recientemente la comunidad científica sumó a la lista de síntomas del coronavirus: manifestaciones neurológicas, cardiovasculares y cutáneas.

En ese sentido, el infectólogo Daniel Stecher, del Hospital de Clínicas, le explicó a Página 12 que el cuadro clínico del virus comenzó a ser definido "a partir de lo que se vio en la mayoría de los pacientes del brote en Wuhan, China, y lo que se vio allí es que las personas tenían fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, tos y neumonía".

Sin embargo, con el tiempo se hallaron otras manifestaciones que, aunque raras, afectan a miles de personas, como conjuntivitis, diarrea y erupciones cutáneas.

"Si bien hoy no hacemos test a un paciente que presenta sólo ese síntoma, estamos alerta en profundizar el estudio y la indagación en estas personas; descartar otras causas y recién ahí evaluar si se avanza o no con un test; es decir que el trabajo es caso por caso", agregó Stecher.

Síntomas neurológicos y cardíacos

En diálogo con el mismo medio Laura Barcan, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, señaló además que "en la bibliografía científica están apareciendo reportes de manifestaciones neurológicas y cardiológicas".

Además de la falta de olfato y gusto, otras alteraciones neurológicas que pueden aparecer en pacientes infectados son infartos cerebrales y neuritis (inflamación de los nervios periféricos).

"Sobre la afectación cardíaca lo que se vio en algunos casos fue una inflamación del miocardio", agregó Barcan. "También aparecieron síntomas como vasculitis, que es inflamación de los vasos; salieron artículos sobre afectación de los riñones, pero aún no está claro si es producto del virus o de la respuesta inflamatoria del organismo, y algunos científicos describieron una 'hipoxia silente', que sería que la persona no tiene buena cantidad de oxígeno en sangre pero no tiene sensación de falta de aire".

"Es un virus que conocemos hace pocos meses y hay muchas cosas que no sabemos", advirtió. "La mayoría de las personas que hoy estamos hisopando está dando negativo, porque ante este escenario uno avanza con pruebas más allá de los síntomas típicos si tiene alguna duda. El objetivo es que no se escapen casos raros".