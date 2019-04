Los que sí y los que no: el festival de rock a favor de los soldados de Malvinas que sembró discordia

Poco más de un mes después del desembarco argentino en Malvinas, que dio inicio a la guerra, un festival musical se convertiría en objeto de discordia y debate aún décadas después de su realización.

Con la cancha de rugby y hockey sobre césped del Club Obras Sanitarias como escenario, el evento reunió el 16 de mayo de 1982 a las principales estrellas del rock nacional de la época: Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Raúl Porchetto y Juan Carlos Baglietto, entre otros, se dieron cita bajo el lema "Mucho rock por algo de paz".

Las radios, en aquel entonces, censuraban la música en inglés por lo cual las bandas y solistas nacionales atravesaban un período de inusitada popularidad.

En ese marco, el ex miembro de Almendra Edelmiro Molinari había pensado aprovechar esa popularidad para armar un festival que sirviera para recaudar dinero para el Fondo Patriótico Malvinas creado por el gobierno militar.

Tiempo después, el productor Daniel Grinbank retomó la idea asociándose con sus colegas Alberto Ohanian, Oscar López y Pity Iñurrigarro. Los artistas accedieron a participar sin cobrar y la entrada consistía en alimentos no perecederos, abrigo y cigarrillos para los soldados.

Se estima que más de 60 mil personas asistieron al festival, que duró cuatro horas. Los elementos recaudados fueron cargados en camiones del ejército y su destino final terminó siendo borroso: muchos aseguran que terminaron siendo acaparados por altos oficiales militares, tal como sucedió con gran parte de las donaciones aportadas a la causa Malvinas.

Los que dijeron "no"

Desde ya que ninguna de estas sospechas quedó reflejada en los medios de la época, como tampoco el "lado B" que representaron las dos bandas que se negaron a formar parte del festival: Virus y Los Violadores.

En el caso de la primera, había una razón trágica: Jorge Moura, hermano de Federico, Julio y Marcelo -miembros fundadores del grupo- militaba en el ERP, fue secuestrado por un grupo de tareas en 1977 y permanece desaparecido hasta hoy.

"Creo que fue una propuesta a todos los grupos en general, que nosotros sentimos como muy desagradable", meditó años después Julio en el libro Virus, una generación. "Mandar a los chicos allá y subirte a un escenario para especular, era horroroso. Lamentablemente, el momento no dio para decir todo esto, porque si decías algo, te daban un palazo en la cabeza".

Mientras tanto, Los Violadores ya habían mostrado su espíritu contestatario en canciones como Represión, Sucio poder y Moral y buenas costumbres, y supieron terminar brevemente presos en la Comisaría 33 luego de un caótico show en la Universidad de Belgrano.

"Tomamos la decisión inmediatamente", recuerda Pil Trafa, líder de Los Violadores, en diálogo con BigBang. "Éramos una banda muy nueva, teníamos un año y cuatro meses de formación. Teníamos un chico, Palo Carugatti, que nos ayudaba en los shows. Él tuvo una propuesta de Grinbank, le dijeron que había un festival para Malvinas. Le dijimos inmediatamente 'no da'".

Para el cantante, participar implicaba abiertamente "apoyar a los militares, que estaban contra el rock con razzias y llevándose gente detenida en los shows". Pero también, condonar un conflicto bélico al que veían "como una maniobra de los militares para perpetuarse en el poder, era una guerra que no íbamos a ganar". En ese sentido, a su juicio, si Inglaterra no reaccionaba al desembarco inglés "muy probablemente hubiéramos terminado con Massera (almirante naval, miembro de la Junta Militar) elegido como presidente en elecciones fraudulentas".

En aquel entonces, Pil no silenció sus opiniones sobre la guerra de Malvinas: las brindó abiertamente en una entrevista con la revista Expreso Imaginario que nunca fue publicada. "Hicimos una nota con Virus juntos que a posteriori no salió. Hay una foto muy emblemática que nos sacamos para la entrevista: Federico y Julio Moura de Virus, Stuka (guitarrista de Los Violadores) y yo junto a un cartel de una bandera inglesa rota y quemada con un lema que decía 'ahora a muerte'. Con esa foto está todo dicho", recuerda. La imagen finalmente vio la luz recién en el 2001 en la biografía de la banda escrita por Esteban Cavanna.

¿Arrepentimiento?

Algunos de los artistas que efectivamente participaron se mostraron, años después, en cierto conflicto con un acto que muchos interpretaron como colaboracionismo con la dictadura militar. "Spinetta hizo un mea culpa, dijo que se sintió usado", repasa Pil. "Y Gieco dijo 'Pil tenía razón'. Pero no me importaba tener razón: nos convocaban como movimiento a participar cuando al rock le habían dado una cachetada. Ese festival, de tan fraternal fue fratricida".

"Me llamaron para cantar 'Sólo le pido a Dios', un tema que los colimbas cantaban en las Malvinas y solamente por eso fui", explicó León Gieco en el libro León Gieco, crónica de un sueño. "Pero me sentí muy mal, es el único recuerdo que tengo. No me acuerdo de los detalles ni de los otros músicos, ni de la gente que fue. Lo único en lo que pensaba mientras cantaba era en los pibes que estaban pasando hambre y frío sin posibilidades de hacer nada".

"A mí no me copaba ni medio ir a ese festival", aseguró por su parte Charly García en diálogo con Clarín. "Pero es como cuando tenés un amigo enfermo: aunque no te guste el hospital tenés que ir. Porque pese a todo el 'bullshit', los pibes que estaban peleando eran reales y bien podría haber sido uno mismo. Estar en ese festival era una forma de hacerles el aguante a ellos y no a los milicos. Había que estar".