Los Simpson lo predijeron: la "Marge argenta" podría estar embarazada de un extraterrestre

Una vez más, Los Simpson anticiparon un evento que conmueve al mundo (o al menos, hasta el momento, a la provincia de La Pampa). Irma Rick, ahora conocida como "la Marge argentina", denunció en noviembre del año pasado que fue abducida por un ovni y ahora aseguró que se quiere hacer estudios porque teme haber quedado embarazada.

"Estoy haciéndome estudios, porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. Tengo que hacerme ecografías y esas cosas", aseguró en diálogo con el medio local La Brújula 24, al tiempo que sumó: "Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron. No tengo panza todavía, siento molestias, cosas que pasan. Tengo que consultarle a la fiscal, porque no quiere que hable mucho todavía".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La mujer vive en la localidad de Jacinto Arauz y asegura haber sido abducida luego de notar una extraña interferencia en uno de los televisores de su casa. Al atender su celular, escuchó un "zumbido de viento fuerte" y recuerda haber visto una "luz muy fuerte". Luego, se encontró a 65 kilómetros de su casa y fue asistida por una patrulla de la policía de Santa Teresa.

"No sabía si era de noche o de día. Abrí los ojos y vi luces blancas. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos, hasta ahí recuerdo. Cuando me levanté, tenía el teléfono prendido. Estuve dando vueltas hasta que empecé a reaccionar. Miré el teléfono y eran las cinco y media de la mañana", detalló en su momento a Crónica.

"Al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Vi la calle. No sé cuánto tiempo estuve sentada", recordó. ¿Qué hizo en ese momento? "Llamé a mis hijos, pero no podía hablar. Entonces les escribí. Me hacían videollamadas, pero yo sólo les movía las manos. No me salían las palabras".