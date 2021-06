Los últimos minutos antes del vuelco del micro: exceso de velocidad y movimientos bruscos

Después de que se conociera la trágica noticia del vuelo de un micro en la Ruta 2, lo que dejó un saldo de dos fallecidos y más de 40 heridos, los sobrevivientes del terrible hecho empezaron a reconstruir cómo fueron sucediendo las cosas.

Aunque esa madrugada casi todos los pasajeros dormían, ya que el micro había salido 23.35 de la terminal de Miramar y se encontraba en viaje hacía varias horas. Sin embargo, a eso de las 4 de la mañana todavía había algunos que no lograban conciliar el sueño.

Justamente los que estaban despiertos eran quienes sentían movimientos raros por parte del colectivo, y quienes además visualizaron que estaba encendida la luz de alerta por exceso de velocidad.

Según los viajeros, la luz roja venía prendida hacía ya un tiempo, hasta que de repente el miedo se hizo real, y el micro se despistó. Por como fue encontrado por los rescatistas, se cree que el vehículo atravesó la extensa zona de césped que divide los carriles de ida y de vuelta de la ruta, y que luego volcó sobre uno de sus lados.

Antes de que los sobrevivientes pudieran dar aviso de lo que había sucedido, por fortuna un patrullero de la Policía Federal que circulaba por la autovía vio lo que había pasado y alertó de inmediato a los servicios de emergencia, que no tardaron en llegar.

Una vez allí, los rescatistas comenzaron a retirar a los pasajeros del vehículo y a asistir a quienes habían resultado lesionados, aunque ya muchos pasajeros habían salido por su cuenta.

De hecho, algunos tenían lastimaduras en sus manos y pies, dado a que habían roto las ventanas para poder generar una vía de escape y ayudar a quienes habían quedado atrapados.

Así lo contó a los medios de comunicación José Eduardo, quien reveló que apenas salió del colectivo junto a su hijo, ambos intentaron rescatar a una mujer que no podía salir, y que por eso, con ayuda de otros, se pusieron a levantar el vehículo para que la persona pudiera salir.

Él también aseguró que durante el viaje sentía que el micro se movía mucho, sobre todo cuando la luz de exceso de velocidad estaba prendida.

De igual manera, una joven llamada Julieta Bermejo, de 33 años, explicó que ella iba sentada a la altura del medio del colectivo, y que también permanecía despierta. "Pensamos que el chofer se quedó dormido porque iba a velocidad muy alta y en un minuto no sabemos bien qué pasó y volcó el micro. No me había dado cuenta pero otros pasajeros dijeron que iba muy rápido. Estaba intentando dormir yo, pero por suerte no pude”, sostuvo.

Por el impacto perdieron la vida dos pasajeros, mientras que más de 40 debieron ser trasladadas en su mayoría al Hospital Interzonal Chascomus, pero también a la Unidad de Pronta Atención de Lezama. Afortunadamente, ahora solo quedan 4 pacientes internados, y el resto fue dado de alta, ya que sus heridas no eran de gravedad.

Lo que se intenta determinar ahora es cómo ocurrieron los hechos, debido a que en el momento del impacto había buenas condiciones climáticas, ya que no llovía ni había neblina.

El chofer del vehículo, Rubén Darío Orozco, será indagado en las próximas horas por la fiscal de la UFID N°9 de Chascomús, aunque trascendió que explicó que como se le empañó el vidrio delantero cuando manejaba a la altura del kilómetro 132,5, se agachó para buscar un trapo con la intención de limpiarlo y fue entonces cuando perdió el control y se produjo el vuelco.