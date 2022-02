Los últimos rastros de Betiana, las dudas de su familia y el pedido de los investigadores

Betiana Rossi está desaparecida desde el pasado 7 de febrero, cuando dejó su casa del barrio porteño de Villa Real y ya no volvió a comunicarse con nadie de su entorno. Sin embargo, las cámaras de seguridad la captaron en un supermercado de Tres de Febrero, donde incluso compró dos botellas con dinero en efectivo, y aunque se la ve salir tranquila, desde ahí su rastro se pierde.

Para dar con ella, este lunes se llevó a cabo un operativo con perros rastreadores en varias propiedades en la zona de la estación Sáenz Peña del ferrocarril San Martín, a una cuadra y media de donde la mujer fue vista por última vez. También se utilizó un drone del área de Defensa Civil para efectuar un rastrillaje aéreo. Todos tuvieron resultado negativo.

En el operativo intervinieron miembros de la División Canes de la Policía Federal, integrantes de la Fiscalía N°23 a cargo del Dr. Retes, y personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

"Estamos desesperados porque no aparece. Pedimos que si alguien la ve en la calle que no tenga miedo, que la retengan, que avise a la policía", dijo ayer a los medios Vanesa, una amiga de Betiana, quien lamentó que tanto ella como los allegados de la mujer "desconocen qué puede estar pasando".

Lo último que se sabe es que Betiana dejó su casa tras una discusión con su familia, y luego recién una hora después fue capturada su imagen entre las 17.19 y las 17.24 del pasado lunes por una cámara de seguridad en la avenida América al 700 en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde ingresó y salió de un comercio.

"Si Betiana no quiere ver a nadie, que avise y la vamos a respetar", sostuvo también su hermano en declaraciones televisivas. "Puede comunicarse conmigo, hablarlo y si tiene algún problema o algo que la está aquejando, (podemos) ayudarla como quiera, dándole una mano o hablando para ayudar a que lo resuelva", agregó.

Según detalló Rossi a la policía al radicar la denuncia, Betiana "estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar. En ese momento, el novio nos avisó y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio", señaló.

Betiana Solange Rossi mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño. Además, es madre de tres niños.

Según contó su familia para identificarla, posee cinco tatuajes, uno en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna, otro en el antebrazo derecho con la figura de un mandala, otro en el brazo izquierdo con una frase que dice "En algún lugar podrás encontrar felicidad", otro en el costado de la cintura (unos tribales) y el último en la pierna, con la imagen de una pluma que se desdibuja formando aves.

Por indicación del fiscal Retes, la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad solicitó la presencia de testigos, principalmente de personas que hayan visto a la mujer en las algunas calles pertenecientes a Tres de Febrero, y a todos los que puedan aportar algún dato.