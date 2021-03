Losardo a la espera de su reemplazo, Ganancias y los "retornos" de Luque a Morla: las 7 noticias del día

Insólito: Losardo sigue en el cargo hasta que se defina su reemplazo

El presidente Alberto Fernández baraja por estas horas la forma menos dolorosa de remover a su ministra de Justicia, socia y amiga de toda la vida, Marcela Losardo, que el fin de semana, tal y como contó BigBang, le expresó su descontento con la situación que vive diariamente en la cartera judicial con el sector más duro del kirchnerismo y en especial con el viceministro, Juan Martín Mena.

Losardo rechaza enfáticamente la idea del enfrentamiento abierto con la Justicia y en especial con la Corte Suprema, en donde una de las ministras es no solamente su mentora sino que la define como su “madrina”: Elena Highton de Nolasco. Al rechazar la idea de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de enfrentarse abiertamente con la Justicia, Losardo considera que su momento de partir ya llegó y eso le transmitió a Fernández.

El jefe de Estado ayer, en una entrevista con el canal de noticias C5N, habló sobre esta situación y adelantó que se encuentra buscando un reemplazo para Losardo que se tendrá que quedar hasta que lo encuentre.

“Marcela me ha planteado la semana pasada -y ya lo había planteado desde antes-, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud -porque el compromiso de Marcela es absoluto-, lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, dijo el Presidente. “Lo que quiero es que siga trabajando conmigo, pero ella ya me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. También es cuestión de que consiga un reemplazante para ella”, continuó.

Los nombres que circulan, según pudo reconstruir BigBang, son más cercanos a lo que quiere el Presidente que lo que aspira la vicepresidenta. ¿Qué quiere decir esto? Que en breve habrá más tapados tal y como sucedió con la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la abogada Graciana Peñafort.