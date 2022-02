Lotocki, el inmenso listado de sus víctimas y la muerte por la que todavía sigue imputado

Durante muchos años fue reconocido como el cirujano de las famosas, hasta que hace una década comenzaron las denuncias mediáticas que luego llegaron la Justicia. Hoy, Aníbal Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina, acusado de lesiones graves. El fiscal había pedido 7 años y 9 meses por considerar que había causado dichas lesiones en reiteradas veces: Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, las denunciantes.

Sin embargo, Lotocki no sólo atendía personajes del jet set de nuestro país. En abril de 2021 lo imputaron por la muerte de un paciente en su clínica de Caballito después de realizarse una intervención quirúrgica. Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Cristian Adolfo Zárate, de 50 años, que se había realizado una dermolipectomia en la clínica ubicada en la calle Colpayo 20 de barrio de Caballito.

Tras el procedimiento quedó internado en observación. Luego el hombre se descompensó, por lo que debió ser intubado por los médicos para luego solicitar ambulancia del SAME, pero a pesar de los esfuerzos, murió. Por el hecho Lotocki sigue imputado en la causa caratulada como “muerte dudosa”. Interviene el Juzgado Criminal y Correcional N°60.

Lotocki, quien no se conformaba con hacer el mal en su país, también operó a varias famosas de Chile. Entre ellas a Francesca Cigna y la modelo Helen Díaz, les hizo una operación de glúteos y la nariz a Romina Zalazar. Según un reportaje del matinal de Canal 13 UCTV, el cirujano admitió haber inyectado metacril, un producto prohibido en el país trasandino. Díaz, se realizó un examen para determinar la sustancia que utilizó el médico para rellenar sus glúteos y los resultados indicaron que se trataba de metacril odontológico, el cual no se puede extraer. La modelo lo denunció por el uso de sustancia nocivas.

Por otra parte, Lotocki denunció al presentador de noticias, rostro de Canal 13 Chile, Pancho Saavedra, debido a que realizó un reportaje sobre sus malas prácticas, donde aludieron que causó daño y mala imagen, además de malestar en sus pacientes. Finalmente el doctor Lotocki tuvo que responder ante la Justicia del país vecino, lo que fue motivo de festejo por parte de Saavedra, quien compartió un mensaje en sus redes sociales reaccionando ante la noticia de que famosas de nuestro país lo habían denunciado.

Otro de los famosos que denunció a Lotocki fue Mariano Caprarola. Hace 10 años el productor de moda se sometió a una cirugía estética. Desde entonces, el panelista de La jaula de la moda comenzó a sufrir las consecuencias de dicha intervención.

En una entrevista en los Ángeles de la Mañana dijo que estuvo al borde de la muerte. “La verdad es que casi me muero. Durante años vengo luchando para sacarme algo que era innecesario, una sustancia tóxica que tenía en el cuerpo. Lotocki me había dado inyecciones”, remarcó. Muy angustiado por su salud, reveló que confiaba muchísimo en el médico, pero lo defraudó. “El tratamiento fue un regalo de él”, comentó mientras trataba de resaltar que decidió hablar en los medios para alertar a otros pacientes del cirujano de los famosos, que podrían estar sufriendo igual que él. Leer mas El llanto de las víctimas, la furia de Silvina Luna y qué dijo Lotocki en el inicio del juicio

La condena de Aníbal Lotocki

El Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que ocasionadas a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

La fiscalía había pedido 7 años y 9 meses de prisión y las querellas de las víctimas 9 años pero el tribunal entendió que cuatro años era la pena ajustada. Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

“Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”, precisó Lotocki, quien aseguró estar "angustiado" por lo que vivió estos años. “No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita", siguió su relato.

Y remarcó: "En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”.

Tanto el juez, como las víctimas, como Lotocki pueden apelar la decisión y la causa pasaría a una segunda instancia resolutiva en la Cámara Federal de Casación Penal. El acusado había pedido autorización para viajar a Brasil a visitar a uno de sus hijos, sin embargo el juez se lo había denegado.

El fiscal del juicio, Sandro Abraldes, aseguró en declaraciones previas: “Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”.

“Honestamente estoy muy angustiada no puedo hablar. 4 años de prisión es poco y él puede seguir operando y recaudando sin pagar impuestos hasta que la sentencia quede firme, y eso puede tardar de 2 a 3 años y lo más probable que la corte baje un año de prisión para que sea excarcelable", explicó Trenchi en declaraciones a A24.

Y agregó con mucha indignación: "Me da para pensar que acá habría una “mano negra” y que está “sentencia “ está muy pensada y calculada da para que no quede ni un día preso y 5 años de no operar no es nada mientras hay muertos y yo voy muriendo cada día. Por eso se los ve tan tranquilos, evidentemente ya sabrían el resultado".