"Lucas está descompensado": la reacción de la víctima, tras el descargo de Jey mammon

Tras su descargo a través de sus redes sociales, Jey Mammon volvió a hablar en un mano a mano con Jorge Rial sobre la denuncia por abuso sexual infantil que Lucas Benvenuto realizó en el año 2020 y que, meses después, la Justicia decidió cerrar al alegar que el delito había proscripto.

En un adelanto que accedió Big Bang, Juan Martín Rago (nombre verdadero del conductor de tv) manifestó: “Yo necesito decirlo, porque no puedo soportar que sigan repitiendo que porque prescribió sucedió. Porque tu frase textual, Jorge, cuando te vi en televisión fue ‘que haya prescrito, no quiere decir que esto no haya pasado, esto pasó'. Yo te vi en la tele, apagué la tele y dije ‘la con... de la lora esto se terminó’”

BigBang conversó con el abogado de Benvenuto, Javier Moral, sobre los últimos testimonios de Jey y fue contundente: “Lucas en este momento se encuentra descompensado y está siendo asistido por sus terapeutas, porque le ha hecho muy mal tomar conocimiento de los dos descargos”.

Respecto al Juicio por la Verdad que propone el conductor de tv, el letrado manifestó que lo hace “en un intento de mejorar su situación ante la sociedad, aunque su situación procesal está cerrada”.

“Este tipo de juicio que propone es simplemente una revictimización de quien hace la denuncia, porque se deberá a someter a todo tipo de preguntas, pericias, interrogatorios, que sin duda va a repercutir en su salud, como ya pasó la vez anterior en los tres juicios que llevó adelante donde tuvo dos intentos de suicidio”, remarcó, y agregó que habría que analizar con los terapeutas de Lucas cuál es el mejor camino a seguir en adelante.

No obstante, el defensor aclaró que el joven “a lo igual que las anteriores causas, en las cuales denunció y logró condenas, resiste cualquier tipo de pericias e interrogatorio en la búsqueda de la verdad”.

En cuanto al video del mediático en redes sociales, considero que se trató de un material editado y que el conductor tuvo un error de su subconsciente. “Lo traicionó en un acto reflejo y dijo 'estamos hablando de un chico de 14 años'. Justamente eso es lo que dice Lucas, que él tenía 14, no 16. Si el propio imputado, de alguna manera, dice que se trataba de un menor, Lucas dice la verdad”.

"Lo que Lucas quería era un juicio de verdad y no un juicio por la verdad", remató el abogado de la víctima.