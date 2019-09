Luego de 11 días despertó el agente de tránsito atropellado por Veppo y responde a estímulos

Santiago Siciliano, el agente de tránsito atropellado por el periodista Eugenio Veppo el 8 de septiembre, salió del estado de coma y abrió los ojos. Además, ya responde a estímulos moviendo sus manos.

"Ahora tenemos que seguir esperando", señaló con cautela su tío Miguel Camacho en diálogo con TN. "Estaba en un coma farmacológico, estos son pasitos que se van dando día a día. Es una señal de Dios".

"Responde a las preguntas"

La novia de Santiago, Rocío -quien también se desempeña como agente- relató a Clarín que al mediodía le quitaron la sedación y que Siciliano "responde a las preguntas, cerrando los ojos".

"Le puse música, le pregunté si le gustaba y me dijo que sí, cerrando sus ojos. No puede hablar porque le da tos. Pronto le van a hacer un botón gástrico para que el alimento le llegue al estómago. Nos dijeron los médicos que no hay que estimularlo mucho, que estemos tranquilos. Sentimos que es un milagro", agregó.

Aunque prudentes y esperando todo siga así: Santiago Siciliano despertó del coma. Responde a algunos estímulos.

La buena noticia de éste su décimo día en terapia intensiva.

Rocío también agregó que Santiago incluso "ya se quiere mover" pero no puede a causa de los tutores que tiene colocados. "Yo lo veo incómodo, pero entiendo que es porque está siendo consciente de su cuerpo y del estado en que se encuentra. Los médicos me aseguraron que no siente dolor. Luego, de a poco, estaremos pendientes de cómo responde a los estímulos, porque es lo que indicará cuáles serán las secuelas", describió.

Procesado

Este lunes, Veppo fue procesado con prisión preventiva, acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" en perjuicio de Cinthia Choque, la compañera de Siciliano que falleció en el hecho. Además, la jueza Yamile Bernan le trabó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

El periodista manejaba a 128 kilómetros por hora al momento de impactar contra los inspectores de tránsito, en un tramo de Av. Figueroa Alcorta que tiene un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora.

Luego de atropellar a las víctimas, Veppo -quien iba acompañado por otras dos personas- huyó y abandonó su auto a pocas cuadras, en Silvio Ruggieri al 2800. Desde allí, tomó un taxi hacia su casa y recién se entregó 14 horas después.