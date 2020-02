Luego del escándalo del "troll center", ahora se sospecha que Lionel Messi fue espiado durante el gobierno de Macri

El fiscal Federico Delgado y el juez Rodolfo Canicoba Corral investigan un posible espionaje ilegal al que había sido sometido Lionel Messi a través del sistema interno de consultas de la AFIP, por orden de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

El tema ya había sido anticipado por Carlos Pagni en un artículo para La Nación, donde repasaba un supuesto plan para reunir información privada de dirigentes políticos, jueces y periodistas.

A través de la investigación de Delgado y Canicoba Corral, se habrían sumado más posibles víctimas de espionaje a la lista, incluyendo -además de a Messi- a los empresarios Mariano Martínez Rojas, Matías Garfunkel, Gustavo Cinosi, Julio Korpeski y Ricardo Hazan, y al ex abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, detenido desde abril de 2016.

De acuerdo a Infobae, mientras tanto, también habrían sido espiados los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo, Emilio Guerberoff y Marcelo Agüero Vera, el camarista en lo Penal Económico, Roberto Enrique Hornos, y al menos a 21 jueces, incluyendo a los ministros de la Corte Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y al propio Canicoba Corral, que ahora está a cargo del caso.

"Es un tema raro"

Vale recordar que Messi ofreció una entrevista a Mundo Deportivo luego de que salieran a la luz versiones de que el Barcelona había contratado un "troll center" para que sembrara las redes sociales de mensajes negativos en su contra durante el proceso de renegociación de su contrato en el 2017.

"La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas", señaló el futbolista. "Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. La verdad es que llevamos desde enero hasta ahora con problema tras problema. Lo que necesitamos es tranquilidad y pensar en fútbol, pensar en los partidos e intentar de crecer. Por lo menos aislarnos nosotros porque si no van a ser meses complicados".

El administrador de las cuentas con las que el Barcelona difamaba a Messi, opositores y otros jugadores es Carlos Ibañez, un uruguayo experto en campañas. Su socio argentino es Gastón Douek, conocido como el señor de los trolls. Lo contamos recién en @pasaroncosas899. — Alejandro Wall (@alejwall) February 18, 2020

"Amo Barcelona", agregó. "Si bien extraño muchísimo Rosario, ésta es mi casa. Estuve más tiempo acá que en la Argentina. No se me ocurre irme del Barça. Si el club quiere, no hay problemas en seguir. Quiero ganar otra Champions y seguir ganando Ligas".