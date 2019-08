Luli Fernández, en llamas porque no consigue la vacuna de la meningitis para su hijo

La modelo Luli Fernández suele siempre mantener un perfil bajo, y no brinda muchos detalles de su vida privada. Sin embargo, desde la llegada de su hijo Indalecio, la joven está cada vez más activa en las redes sociales, y en las últimas horas hizo un fuerte posteo en el que aseguró que hacía dos semanas que quería darle la vacuna de la meningitis a su bebé, y que no la conseguía en ningún centro de salud.

"El laboratorio no entrega. ¿Cuál es el laboratorio? ¿Por qué no entrega una vacuna que tiene demanda y es requerida para todos los bebés? ¿Un solo laboratorio entrega? ¿Quién le exige a ese laboratorio que cumpla? ¿Especulan con el dólar? Pregunto porque no sé y quiero entender por qué en un país normal no puedo vacunar a mi hijo en tiempo y forma", cuestionó.

Según explicó la modelo en sus historias de Instagram, su niño tiene cinco meses, y por el calendario de vacunación, le corresponde darse la vacuna del meningococo. Sin embargo, durante dos semanas la modelo no pudo encontrar ningún lugar que tuviera la dosis porque siempre le decían que estaba en falta, y debido a esto, decidió hacer un descargo en su red social para contar además que a muchas otras madres le pasa lo mismo.

"¿Qué se hace? ¿A quién debo recurrir? Qué vergüenza tener que hacer esto por redes sociales porque no puedo conseguir una vacuna. Me escribieron tantas mamás con el mismo tema. Frente a estas cosas, ¿quién debe asegurar que podamos completar el calendario de vacunación de nuestros hijos?", preguntó indignada, y agregó que en todos lados le dicen que "el laboratorio no entrega".

"¿Cuál es el laboratorio? ¿Por qué no entrega una vacuna que tiene demanda y es requerida para todos los bebés? ¿Quién le exige a ese laboratorio que cumpla?", cuestionó y agregó que finalmente consiguió la dosis en un vacunatorio privado que solo va a domicilio.

En medio de su descargo, este jueves la modelo aprovechó para compartir muchos mensajes de otras madres que tampoco pueden conseguir la misma vacuna, y confirmó que afortunadamente Indalecio ya fue atendido. "Ojalá todas las mamás que me escriben también reciban una solución", dijo por último.

El faltante de vacunas viene hace tiempo

La falta de la vacuna contra la meningitis no es reciente. Desde el 2018 muchos han reclamado y han manifestado que los centros de salud dejaron de darle la dosis a los chicos de 11 años, e incluso la Secretaría de Salud de la Nación reconoció que había un problema "en la adquisición y entrega" de las vacunas, por lo que suspendían por un tiempo la dosis que estaban programadas en el Calendario Nacional de Vacunación para los chicos de 11 años.

En aquel entonces, desde la Secretaría aseguraron que la falta de insumos era por un breve periodo, aunque la realidad es que hace dos años que los niños que deben darse el refuerzo no pueden hacerlo.

A pesar de que la Justicia fue contra la Secretaría de Salud para obligarles a que repongan las dosis, el Estado ha incumplido, y durante todo el 2019 se notó el faltante, no solo de la dosis del mengicoco, sino también de vacunas contra otras enfermedades.

En el mes de julio, Analia Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), confirmó que la escasez de vacunas en todo el país comenzó a fines de 2017, y creció con el paso del tiempo, lo que hizo que en los últimos meses los centros de salud no contaran con varias dosis.

"La falta de vacunas es muy variable, en cada provincia faltan distintas, en un momento faltó la del HPV y la DTPa (triple bacteriana) y en el último tiempo se recompuso. Hay provincias que salieron a comprar por su cuenta, y aunque desde la Secretaría dicen que el problema se está solucionando y que las vacunas ya están compradas, hay provincias que no opinan lo mismo y que todavía están esperando la distribución de las vacunas", explicó a este portal.

En este sentido, la vicepresidenta de SAVE indicó que la falta de vacunas ya se notó mucho durante todo el 2018, y que incluso por eso varias provincias hicieron denuncias o notificaciones, principalmente por la escasez de la dosis contra la meningitis.

"El año pasado hubo un faltante aleatorio de vacunas. Por eso Diputados le pidió a la Secretaria un informe de la compra de vacunas, y ahí se ve que se han comprado algunas en menor cantidad", dijo la profesional, lo que se confirma en el documento oficial que se dio a conocer como respuesta del pedido de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados hecho en marzo pasado, en el que la Secretaría de Salud de la Nación sostuvo que en los últimos años se han comprado menos dosis de vacunas que en otros periodos.