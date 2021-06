Luque y Cosachov cada día más complicados: una de las querellas pidió que sean detenidos

El abogado que representa al hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, solicitó este lunes las detenciones del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica Nancy Forlini, al considerar que estos cuatro imputados en la causa por la muerte del "10" entorpecieron la investigación, y además pidió que se evalúen otras calificaciones y se profundice la pesquisa hacia el móvil económico.

"Maradona ha perdido su vida el día 25 de noviembre de 2020 a causa de un abandono intencional de parte de los imputados, y de distintas personas de su círculo íntimo que no figuran llamativamente imputadas en la presente causa", señala el abogado Mario Baudry en un escrito que presentó de manera electrónica ante la Fiscalía General de San Isidro, donde este lunes Luque será indagado.

Para Baudry, esas personas a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuaron con el tratamiento que le habían prescripto sabiendo que se podía morir. "No solo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida”, agregó.

Al solicitarle a los fiscales que pidan las detenciones, el letrado explicó que el delito que les imputan –homicidio simple con dolo eventual-, no es excarcelable y enumeró una serie de acciones en la causa que a su criterio significan que entorpecieron la presente investigación. Para el abogado de Dieguito Fernando, “es de resaltar que a esta situación del desenlace fatal de Maradona, no se llegó sin estar previamente planificada” y por ello critica a los fiscales por no investigar qué sucedió con Maradona y su entorno antes de su externación de la Clínica Olivos.

“Inexplicablemente la fiscalía investiga solo desde el día 11 de noviembre del 2020, y esta situación comenzó a gestarse mucho tiempo antes, habiéndose comenzando por desapoderar de sus bienes al señor Diego Armando Maradona, ocultándole en vida sus verdaderos ingresos, disponiendo de sus bienes inmuebles por medio de donaciones, de sus bienes muebles y de sus obsequios realizados por personalidades importantes del mundo artístico, deportivo y político”, agregó.

Al plantear esta pista económica, Baudry apunta en el escrito al abogado Matías Morla, apoderado del astro futbolístico y a quien Maradona cedió los derechos económicos de sus marcas; a su hermana, Vanesa Morla, y al cuñado del primero y pareja de la segunda, Maximiliano Pomargo, quienes por el momento no están imputados en la causa.

“Resulta obvio para todos aquellos que tienen acceso a la presente causa que al Sr. Maradona primero lo desapoderaron de todos sus bienes, sus marcas y hasta de su propio nombre, y luego de ello lo abandonaron a su suerte”, dice Baudry.

La hipótesis del letrado es que para ocuparse de la salud del DT de Gimnasia pusieron “profesionales que no contaban con la experiencia y el conocimiento suficiente para tratarlo, realizando maniobras que impidieron que su familia tuviera acceso a él, y que otros profesionales pudieran tratarlo", mientras que le proveyeron drogas licitas e ilícitas para agravar su cuadro de salud, "tratando de generar una muerte que pareciera natural”.

“Maradona les servía más muerto que vivo, muerto todos sus derechos de imagen y marcas ingresaban a las arcas de una sola empresa, Maradona vivo hubiera sido un gran problema, ya que hubiera reclamado a viva voz como siempre lo hizo que le devolvieran sus bienes”, señala el abogado. Si bien no llega a pedir un cambio de carátula, en otro tramo del escrito el querellante sugiere que a algunos de los acusados se les podría agravar la imputación actual de “homicidio simple con dolo eventual” a “homicidio agravado” por el “concurso premeditado de dos o más personas” o por “criminis causa”, que es un delito con pena de prisión perpetua, o sumarse el “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.

En algunos párrafos, Baudry también critica a los fiscales que llevan adelante la investigación, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, por no profundizar hacia atrás en el tiempo la pesquisa y les pide, entre otros temas, que investiguen “la provisión de drogas ilícitas” que surgió en mensajes y audios del entorno donde quedó plasmado que antes de su internación, a Diego le daban de fumar marihuana en la quinta de Brandsen para tranquilizarlo.

“Esta parte ve con preocupación el retardo de justicia y la falta de producción de prueba en resguardo de los intereses de la verdad, de lo que realmente le ocurrió al Sr. Maradona y no del montaje orquestado y manipulado que se intenta entablar solo contra los hoy imputados, que independientemente de su responsabilidad no son los organizadores de la misma”, indica. Y agrega: “Solicito se aboque el Ministerio Publico a la búsqueda de la verdad real y no la aparente, realizando las medidas de prueba tendientes a dilucidar los hechos que conllevaron a la muerte del Sr. Diego Armando Maradona”.