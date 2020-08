Macaulay Culkin cumple 40 años: la dura infancia y la vida tranquila del ex Mi Pobre Angelito

En febrero, durante la transmisión de los Oscar, Macaulay Culkin tuiteó "No puedo creer que sea el quinto año en el que no aparezco en el In Memoriam... y miren que lo intenté". El buen humor y la ironía con las que el actor se tomaba su carrera y su lucha contra las adicciones convirtió en viral la publicación, y volvió a convertirlo en objeto del cariño del público.

Culkin, que este miércoles cumple 40 años, tuvo una carrera llena de éxito y millones en su cuenta bancaria, opacados por una relación casi abusiva con sus padres.

Kit y Patricia, junto a Macaulay y sus ocho hermanos -incluyendo a Kieran, también actor, recientemente nominado al Emmy por su rol en la serie Succession- vivían hacinados en un departamento de ocho habitaciones.

Obsesionado con volver famoso a alguno de sus hijos, Kit los llevaba a todos los castings posibles hasta que finalmente llegó el momento: Macaulay fue elegido para encarnar a Kevin, el travieso protagonista de Mi Pobre Angelito.

De la mano del encanto del chico y de una historia divertida y llena de enredos, el filme en aquel momento se convirtió la tercera película más taquillera hasta entonces, después de ET y Star Wars. Kit se convertiría en el manager de su hijo y lo sometería a duras condiciones

Mientras Macaulay ganaba millones de euros en cinco años, su padre lo obligaba a dormir en el sofá de su propia mansión, con el argumento de que no se le subiera la fama a la cabeza.

Por su rol en My Girl se convirtió en el primer actor infantil en ganar un millón de dólares por película. Su rol en The Good Son, mientras tanto, mostraría lo feroz que podía ser su padre al momento de negociar como manager.

Es que el filme ya tenía un protagonista elegido, Jesse Bradford. Sin embargo, Kit le exigió al estudio que contratara a Macaulay, para quien sería su primer papel dramático. El director se negó y el padre-manager comenzó a ejercer presión: le dijo al estudio -el mismo de Mi Pobre Angelito- que no haría la segunda parte del filme si no le daban el papel protagónico de The Good Son. Además, puso otra condición: que Quinn, hermana del joven actor, también tuviera un papel.

Para Cascanueces, mientras tanto, Kit volvió a sus tácticas: tiempo atrás, el productor del filme describió en el New York Times "el acoso, la extorsión y el chantaje" que ejercía el padre del actor. Además de la eliminación de una narración en off a cargo del actor Kevin Kline, el padre de Macaulay exigió cambios en los efectos de sonido y en el orden de aparición de los nombres del reparto.

Quiebre y renacimiento

La separación de los padres de Macaulay echó más leña al fuego: como nunca se casaron, la batalla legal por la custodia de sus hijos se volvió virulenta.

Vale remarcar que ninguno de los dos tenía un trabajo, sino que ambos vivían de lo que sus hijos ganaban como actores. De los 45 millones de dólares de la fortuna de Macaulay, para ese entonces sólo quedaban 15.

En ese punto, el joven actor sorprendió al mundo y pateó al tablero. Se emancipó legalmente de sus padres, nombró a su contador como tutor jurídico y logró que juez le prohibiera a Kit y Patricia acceso a su patrimonio.

Con apenas 14 años, se compró un departamento en Nueva York y tres años después se casó con la actriz Rachel Miner, de quien se divorciaría dos años después.

"Mi padre era un hombre abusivo”, confesaría Macaulay años después. "No tanto de manera física, aunque sí hubo algo de eso, sino psicológica. Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Así que me retiré para desaparecer de la faz de la tierra. Pero seis años después comprendí que jamás podría deshacerme de mi fama".

En 2004 el actor fue noticia pero por temas más polémicos: fue detenido por posesión de marihuana y tranquilizantes. Además, fue llamado como testigo en el juicio a Michael Jackson por abuso de menores. En el estrado, Culkin negó haber sido víctima de Jackson,

Paralelamente, poco a poco su carrera estaba renaciendo, pero desde otro ángulo: mostrando su calidad actoral en películas de cine independiente como Saved! y en apariciones como invitado en series. También se dedicó a hacer música con diferentes bandas.

Pronto Culkin formará parte del elenco de la décima temporada de la serie American Horror Story, mientras cultiva con discreción su pareja de tres años con la actriz Brenda Song.