Habló Macri, Mirtha explicó su "panquequeada" y el Diego en Gimnasia: las claves del día

Macri casi no haría campaña y centra en generar expectativas

El presidente Mauricio Macri comenzó a delinear lo que será su campaña de cara a octubre pero desde un eje diferente: mostrar estabilidad y generar expectativas. En ese sentido, dejó algunas frases en una columna que se publicó hoy en la agencia de noticias Télam. "En lo económico, vamos a seguir tomando las decisiones que hagan falta para llevarles tranquilidad. Y al mismo tiempo, vamos a seguir gobernando como siempre", sostuvo Macri en una misiva titulada "Podemos ser mejores".

Cristina habló de un "nuevo contrato social" en la presentación de Sinceramente en Misiones

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este sábado de la necesidad de establecer "un nuevo contrato social" y les envió un mensaje a "los que más tienen", al destacar que "los más favorecidos son más responsables para ayudar a que la Argentina salga adelante". Lo hizo al presentar su libro Sinceramente en Posadas, en la que fue su segunda presentación pública después de la contundente victoria del Frente de Todos en las PASO. "Esto va a requerir de todos nosotros. Ciudadanos pero también de todos los sectores. Un gran esfuerzo, porque como dice Alberto (Fernández), por supuesto que vamos cumplir con nuestras deudas, pero no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo o a costa del pueblo. Va a requerir un nuevo orden y un nuevo contrato social. Porque cuanto más se tiene, más responsabilidad se tiene", enfatizó.

El reformismo hizo una elección histórica en la UBA

El reformismo realizó durante la semana una elección histórica en donde se impuso en 8 de los 13 centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dejó el camino allanado para recuperar finalmente, y con los votos suficientes, para recuperar la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La derrota del Partido Obero y del kirchnerismo fue una de las grandes sorpresas de la semana sobre todo en facultades como Filosofía y Letras como también en la Diseño y Urbanismo.

Mirtha aclaró que no habló con Macri

La conductora Mirtha Legrand fue noticia la semana pasada luego de que en su programa del sábado cargó contra el presidente Mauricio Macri a quien tildó de "fracasado"; al día siguiente le pidió disculpas al mandatario. En la semana se especuló mucho con que esa "panquequeada" se debió a la existencia de un supuesto llamado. "Quiero decir que nadie me llamó para rectificarme... A mí nadie me maneja, ni las autoridades del canal ni del gobierno, ¡nadie! Yo digo lo que pienso y lo que sé. Del disgusto que tuve me quedé afónica", se quejó la diva.

Diego arranca con su era en Gimnasia

Con un entrenamiento a puertas abierta en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, Diego Maradona comenzará hoy su etapa como técnico en Gimnasia y Esgrima de La Plata. La cita, pautada para el mediodía de hoy tiene la particularidad de que hay más de 800 medios acreditados para un entrenamiento que será el preludio de lo que pasará el domingo de la semana que viene cuando el Lobo enfrente a Racing por la Superliga. El equipo platense se encuentra complicado con el descenso de categoría y necesita sumar una gran cantidad de puntos para lograr el objetivo de quedarse en primera.