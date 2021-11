Macri apuntó duro contra la defensa de los familiares de las víctimas del ARA San Juan

Hace algunas horas, la defensa de Mauricio Macri, representado por su abogado Pablo Lanusse, presentó una queja ante la Justicia y presentó un escrito para quejarse de Valeria Carreras, la letrada que representa a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, en la causa por espionaje ilegal.

En el escrito presentado por el abogado de Macri, le pegaron muy duro a Carreras a quien trataron de “pseudo investigadora”. En la nota, escribieron: "Más allá de las tareas de la pseudo detective a que realizara la aludida profesional para pretender poner en tela de juicio lo informado en relación con el viaje reitero que siempre se actuó con la verdad y buena fe".

El enojo del ex presidente y de su abogado está vinculado a la denuncia que la querella realizó frente a la Justicia porque no notificaron de manera correspondiente la escala en Qatar que Macri iba a realizar en su viaje a Arabia Saudita, adonde afirmó que había sido invitado por el príncipe aunque nunca presentó una carta formal.

Luego de informar que viajaría a Arabia, la defensa de Macri le informó al juez Martín Bava que pasaría dos noches en Doha, aunque lo hicieron de manera tardía y eso preocupó a la querella. En ese documento, Macri también afirmó que luego de ese pasó por Qatar, regresaría a Argentina.

En la nota presentada por Lanusse, le pegaron de lleno a Carreras: "No habremos de permitir que se construyan falsos relatos con el fin de perjudicar la marcha normal de este proceso ni afectar los derechos del señor Mauricio Macri y su libertad".

Por su parte, Carreras denunció que Macri la trató de manera “peyorativa” al llamarla “pseudo detective” y que fue intimidada por la defensa del ex mandatario. "Recibí una intimidación de parte de Macri con una presentación judicial que hizo su defensor particular, el Doctor Lanusse, tildándome de pseudo investigadora, que no iban a permitir este tipo de atropellos con las presentaciones que hacía 'esa abogada'", relató en una entrevista con Radio Nacional.

Y agregó: "Cuando vos no tenés tanto poder detrás como tiene el imputado Mauricio Macri, cuando simplemente defendés a las esposas de los Suboficiales tripulantes del ARA San Juan que ya no están para defenderlas a ellas… Uno siente un temor”.

En tanto, sobre la presentación del abogado defensor de Macri, la letrada dijo: “Acá a Lanusse lo que le molestó fue que yo, una simple abogada, detectara que le mintieron al juez y lo denunciara. Y que yo, una simple abogada, también ante el nuevo pedido de viaje a Chile, también indiqué lo que estaba mal de esa presentación. Esto no es un pecado, y esto no es ningún tipo de atropello. Esto es simplemente ser una abogada que va hasta el hueso”.

Y entonces explicó porque hizo una queja ante la Justicia por el extraño movimiento que hizo el ex jefe de Gobierno al no informar que cambiaría de destino: “No puedo confiar en Mauricio Macri, ¿y por qué no puedo confiar en Mauricio Macri? Porque engañó a mi representada durante al menos un año, cuando no se sabía nada del submarino, por ejemplo”.

Para finalizar, Carreras afirmó: “No voy a permitir que investiguen sobre los papeles que presento, o si el pasaje es correcto o no es correcto. ¿Cómo que no nos va a permitir? ¿a quienes no nos va a permitir? ¿a nosotros? ¿a los pobres? ¿a la abogada de barrio? ¿a quien no le va a permitir?”.