Macri chicaneó al presidente por su visita a Putin y le advirtió: "Hace peligrar el acuerdo con el FMI"

Si algo tienen en común los ex mandatarios de nuestro país es que brindan sus opiniones a través de las redes sociales. Hace unos meses fue Cristina Fernández de Kirchner poniendo en vereda a Alberto Fernández y ahora parece que Mauricio Macri no esta muy de acuerdo con la relaciones exteriores entre el actual mandatario y Vladimir Putin, presidente de Rusia. "Las relaciones internacionales deben ser cuidadosas y responder a un plan coherente que se extienda en el tiempo, mucho más allá de la duración del mandato de un gobierno", así comenzó la carta abierta del ex presidente. Y advirtió que Fernández "puede hacer peligrar el acuerdo con el FMI" por sus dichos realizados ayer en el marco de la visita del Presidente a su par ruso.

El texto publicado en la red social Facebook lleva el título "No es momento para la improvisación" y hace referencia a las palabras de Fernández respecto a que nuestro país siempre fue dependiente de Estados Unidos y del FMI y a las declaraciones realizadas después a periodistas acerca de que no quiere que el país "sea satélite de nadie".

"Esa dependencia (de Estados Unidos y el FMI) existe y necesitamos abrir otros puentes y apostar por el multilateralismo, sin ser satélites de nadie. No queremos ser satélites de nadie. Tenemos que tener relaciones con todos y así vamos a ampliar las oportunidades de cooperación e inversiones y ganar más autonomía como país", afirmó el ex mandatario.

Según sostuvo Macri en el escrito "las relaciones internacionales deben ser cuidadosas y responder a un plan coherente que se extienda en el tiempo, mucho más allá de la duración del mandato de un gobierno. Se busca siempre que esas relaciones sean beneficiosas para el país, manteniendo para eso la mayor cantidad de socios posibles".

"Así fue durante mi gobierno la política exterior, que mantuvo al mismo tiempo y sin contradicciones excelentes relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, Rusia (vale aclarar que tuvimos cuatro fructíferas reuniones bilaterales con el presidente Putin), China, Japón, todos los países europeos, los países clave de cada continente y casi todo los países de nuestra región, así como con casi todas las organizaciones internacionales que reúnen los intereses de los países", señaló.

Al referirse a los dichos de Fernández junto a Putin sostuvo que fueron "riesgosas" y "pueden alterar la posición internacional que la Argentina ha mantenido por años, además de potencialmente hacer peligrar el acuerdo aún no firmado entre la Argentina y el FMI".

Y sentenció: "No es un momento para la improvisación en política internacional. La amenaza de un conflicto armado pone en peligro la estabilidad mundial. Se necesita extremada prudencia, sensatez, crear confianza, escuchar a los expertos, atender el conocimiento profesional y tener modestia. Nada de lo que este gobierno ha mostrado hasta ahora".