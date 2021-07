Las críticas de Macri desde Suiza y el avance en la vacunación en el país: las 7 noticias del día

Macri sobre Fernánez: “Al final tenemos las dos cosas: 10% más de pobres y 100 mil muertos”

El ex presidente Mauricio Macri criticó a la administración de Alberto Fernández luego de que se superaron las 100.000 muertes como consecuencia del coronavirus (Covid-19). “Al final tenemos las dos cosas; 10% más de pobres y 100 mil muertos”, dijo el ex mandatario en una entrevista a Radio Mitre en referencia a la frase que dejó el Presidente el año pasado en la que sostuvo que no había forma de que se llegue a esa cifra de fallecidos en la Argentina.

Es que Fernández, para defender la cuarentena y las medidas restrictivas que imperaron el año pasado, en una entrevista con el diario Perfil sostuvo: "Prefiero tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos”. Luego de esa declaración, tanto él como otros funcionarios del Gobierno empezaron a deslizar públicamente que la cantidad de fallecidos de haber estado Macri en el poder sería mayor.

"Creo que con más humildad y menos ideología las cosas se podrían haber manejado mejor: más humildad para escuchar cuando todos pedíamos trabajar y que los chicos estén en el colegio; y menos ideología para comprar vacunas más rápido”, sostuvo Macri.

"De la mano de la pandemia, han tenido una excusa maravillosa para atropellarnos diariamente y someternos a cuarentenas y restricciones, mientras ellos circulan libremente, entran y salen del país y no permanecen aislados un solo día”, remarcó el ex presidente.

Cabe recordar que Macri se encuentra varado en Zurich, Suiza, a donde viajó junto con su esposa Juliana Awada por sus funciones como presidente de la Fundación FIFA. Un dato no menor es que, hoy en día y con los vuelos que están habilitados, Macri no podrá volver antes del cierre de listas por lo que su relevancia dentro de lo que suceda en Juntos por el Cambio será mucho menor a la que esperaba.