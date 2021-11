Macri en Dolores, la agenda de Alberto post Europa y la puja por los medicamentos: las 7 noticias del día

Alberto Fernández regresó de Europa y sería el orador principal en la presentación del libro de Evo Morales

Luego de culminar su gira por Europa, y a la espera de las definiciones que llegarán en diciembre de parte del board del Fondo Monetario Internacional (FMI) al pedido de reconsideración de los recargos por sobre tasa, el presidente Alberto Fernández participará de un encuentro en el que estarán los exmandatarios de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente. Se trata de la presentación del libro de Morales en donde relata cómo fue su escape del golpe de Estado de 2019.

“Evo: Operación Rescate. Una trama geopolítica en 365 días”, es el nombre de la publicación en donde Morales cuanta no sólo su salida, sino también cómo fue su exilio primero en México y luego en la Argentina.

Cabe recordar que en noviembre del 2019, ante su decisión de desoír el plebiscito que rechazó una nueva reforma de la Constitución de ese país y conseguir un fallo de un tribunal cuya mayoría de miembros fueron nombrados durante su administración, Morales se presentó a elecciones. Al no poder conseguir la diferencia necesaria para ganar el primera vuelta el conteo de votos se detuvo y cuando se reanudó aparecieron los sufragios necesarios. Esa situación detonó una crisis que terminó con un golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Añez.

De no mediar cambios, Fernández será el principal orador en la presentación del libro. Incluso fue él el que escribió el prologo del mismo. “Todo ocurrió un mediodía de noviembre del 2019. En Buenos Aires almorzábamos junto a Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami y otros muchos amigos de la patria latinoamericana dando clausura al encuentro del Grupo de Puebla. Cuando servían el plato principal, el autor de este libro me susurró algo al oído. Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia’, me dijo”, escribió Fernández en ese fragmento del libro.