Macri en el velorio de De la Rúa, Alberto en Comodoro Py y CFK de regreso: las 7 noticias que tenés que leer para empezar el día

Con presencia de Mauricio Macri, velaron a Fernando de la Rúa en el Congreso

Los restos del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa fueron velados ayer durante todo el día en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de diputados, con una amplia presencia de dirigentes radicales y varios ex funcionarios de la Alianza. El presidente Mauricio Macri asistió junto a su esposa, la primera dama Juliana Awada, a darle el pésame a la familia del ex mandatario que quedará en la historia por su renuncia anticipada en medio de un estallido social, político y económico en diciembre de 2001.

Además de Macri, asistieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti. También acompañó a la familia Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, que fue ministra de Trabajo y Desarrollo Social del gobierno de De la Rúa. También asistieron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Carlos Menem y Cristina Kirchner enviaron condolencias vía Twitter.

Alberto Fernández declara como testigo ante Bonadio por el pacto con Irán

A pesar de que la causa ya fue elevada a juicio oral, el juez federal Claudio Bonadio llamó a declarar como testigo al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en el expediente por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA, donde el magistrado acusó a Cristina Kirchner por traición a la Patria y pidió su desafuero, aunque la carátula luego fue modificada por encubrimiento.

Bonadio llamó a Fernández a testimonial luego de que se confirmara su candidatura a presidente y quiere interrogarlo acerca de por qué semanas atrás criticó la firma del pacto realizada en 2013, aprobada por el Congreso pero que jamás entró en vigencia, aunque aseguró que no había ningún delito, cuando años atrás aseguraba que había existido un encubrimiento.

Cristina Kirchner regresó de Cuba tras su tercera visita a su hija Florencia

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó anoche a la Argentina tras ocho días en La Habana, adonde viajó para visitar a su hija Florencia Kirchner quien se encuentra desde febrero en la isla debido a un tratamiento médico por un linfedema y un cuadro de stress. Para realizar su tercer viaje Cristina debió ser autorizada por el Tribunal Oral Federal N°2, que la está juzgando por supuestos hechos de corrupción en la obra pública.

Tras su visita a Cuba, la ex mandataria retomará su agenda de actividades de campaña, con reuniones en el Congreso de la Nación, el Instituto Patria y recorridas por diversas provincias para continuar con la gira de presentación de su libro, Sinceramente.

Los empresarios de las Fintech creen que es ilegal el reclamo de la Bancaria para sindicalizar a los trabajadores

El secretario general del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, reclamó días atrás la necesidad de avanzar en la sindicalización de los trabajadores de Mercado Pago, por tratarse de una empresa de servicios financieros. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de Fintech no tardaron en salir al cruce y aseguraron que sería “ilegal” e “inexplicable”.

En un comunicado difundido en las últimas horas, afirmaron que “es inexplicable la pretensión de la Asociación Bancaria de forzar sus propios estatutos y el marco legal vigente para sumar a los trabajadores de las empresas Fintech dentro de una asociación gremial bancaria”. Además, rechazaron la “utilización del enfrentamiento, la intimidación y la prepotencia”.

Adiós a los olvidos: desde hoy, todos los documentos del auto estarán disponibles de forma digital

La cédula verde y la azul estarán disponibles de manera digital y se podrá acceder por una aplicación desde un Smartphone para ser consultadas en cualquier momento y lugar. Se trata de los documentos obligatorios para circular para cualquier vehículo, y se estima que hay unas 24,8 millones de cédulas verdes y 13,8 millones de azules. Para acceder, los conductores deberán instalar la APP Mi Argentina, que ya se usa para mostrar el registro de manera digital.

El Gobierno busca que en las próximas semanas se pueda incorporar a esa misma aplicación la posibilidad de sumar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Peligro al volante: la mitad de los conductores usa el celular mientras maneja

Así lo determinó un estudio de la cámara que nuclea a las empresas que producen software vial, Cecaitra, que determinó que la mitad de los conductores utiliza el celular, algún dispositivo de localización como GPS o aplicaciones mientras conduce. La consulta fue realizada entre 1.800 personas.

El 15 por ciento admitió que de vez en cuando mira el celular mientras maneja y apenas un 23 por ciento contestó que “casi nunca” lo usa y un seis por ciento contestó que siempre lo utiliza. El 56 % dijo que “nunca” lo hace.

Stranger Things rompió los records de Netflix: la tercera temporada ya fue vista por más de 18 millones de usuarios

La tercera temporada de Stranger Things, la serie ambientada en la década de los 80 que es furor desde hace varios años, rompió todos los récords de Netflix. La plataforma, que jamás difunde cifras ni estadísticas sobre el rating de las series o películas, difundió este fin de semana que más de 40,7 millones de cuentas ya habían visto el primer capítulo desde el lanzamiento, el 4 de julio pasado, e informó que 18,2 millones ya habían terminado toda la temporada.

“Un récord se rompió”, afirmó la plataforma, que luego indicó que las cifras representan “más que cualquier otra película o serie en sus primeros cuatro días”.