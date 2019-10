Macri en IDEA, empresarios pesimistas y la denuncia de Julieta Prandi: las 7 noticias para empezar el día

Macri cierra el Coloquio de IDEA y ya piensa en el acto de mañana frente al Obelisco

El presidente Mauricio Macri cerrará esta tarde el Coloquio de IDEA que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, aunque lo hará por videoconferencia. El encuentro que reúne a empresarios, dirigentes políticos y sindicalistas fue inaugurado el miércoles con un discurso de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Hoy participarán los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y Producción, Dante Sica. También el gremialista bancario Sergio Palazzo y el jefe de la CTA, Hugo Yasky, así como varios gobernadores electos.

Macri ya piensa en el acto que hará este sábado 19 frente al Obelisco, como parte de su gira del “sí, se puede”, que lo llevó por distintos puntos del país en las últimas tres semanas. El Gobierno espera la asistencia de un millón de personas, para enviar un fuerte mensaje de fuerza en las calles a una semana de las elecciones presidenciales.

Cristina, en La Pampa: “Hay mucho machirulo suelto últimamente”

Durante el acto que encabezó ayer junto al candidato a presidente Alberto Fernández, la candidata a vice del Frente de Todos volvió a repetir la frase con la que esta semana le apuntó a Mauricio Macri. “Hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes; a nosotras, después de Evita, ningún machirulo”, disparó Cristina Kirchner.

La ex mandataria destacó los gestos de unidad del peronismo: “Parecía que venían a quedarse por 100 años, parecían eternos, pero de a poco fuimos reconstruyendo la unidad del campo popular”. Alberto Fernández cerró el acto con duras críticas al gobierno y un duro pedido a Macri: “Presidente, no le mienta más a la gente”.

Nada de segundo semestre: apenas un 30 % de los empresarios cree que mejorará la economía en el inicio de 2020

Los datos surgen de un estudio realizado por la consultora D’Alessio Irol, que revela que el 82 por ciento de los empresarios evaluó como malo o peor de lo esperado el último semestre, y apenas un 31 por ciento de los consultados creen que en los primeros meses del 2020 la situación mejorará de manera significativa.

Además, más de la mitad de los empresarios cree que habrá una caída en las inversiones en su compañía, y una gran cantidad de los consultados mencionó entre los factores a la “inestabilidad política, los errores del plan económico, la inflación, la incertidumbre, la devaluación tras las PASO y la caída de la actividad”.

La nueva directora del FMI aseguró que no habrá nuevos desembolsos hasta conocer el plan del nuevo gobierno

Kristalina Georgieva, quien asumió en el cargo días atrás en reemplazo de Christine Lagarde, aseguró que el Fondo está “totalmente comprometido” en trabajar con la Argentina, y ratificó que existe una “fuerte voluntad” para continuar con el acuerdo stand by firmado el año pasado, que asciende a U$S 57.000 millones, aunque aclaró que no desembolsará los U$S 5.400 que debían llegar antes de octubre hasta después de conocer los planes del nuevo gobierno.

En las próximas horas autoridades el FMI recibirán a funcionarios del gobierno argentino en Washington, con el objetivo de negociar el giro de los recursos, aunque desde el organismo ya anticiparon que hasta no se conozcan los detalles del plan económico de la nueva gestión no habrá ni desembolso ni renegociación para reperfilar la deuda.

Argentina repudió la incorporación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

A través de la Cancillería, el Gobierno argentino repudió la elección de Venezuela como uno de los países que integrarán el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante los próximos dos años, a pesar de que meses atrás un informe de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachellet, advertía por la violencia que se vivía en el país que gobierna Nicolás Maduro.

Comunicado | El Gobierno de la República Argentina repudia la elección de los representantes del régimen de Maduro para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022. https://t.co/zIkBSKDmq7 pic.twitter.com/rlkSl6Bc2H — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) October 17, 2019

Venezuela tuvo 105 votos para el ocupar una silla en el Consejo entre 2002 y 2022, a pesar de que su candidatura había sido muy cuestionada por organismos de derechos humanos y dirigentes políticos de la región.

Julieta Prandi denunció a su ex marido por violencia familiar y teme que no le permita ver a sus hijos

La actriz y modelo Julieta Prandi denunció a su ex marido, Claudio Contardi, por violencia familiar, ante el Juzgado de Familia de San Isidro, donde relató una serie de maltratos que sufre desde hace años. En marzo, Prandi debió irse de la casa que compartían ya que su ex se negaba a retirarse, y alquiló un departamento para vivir junto a sus hijos de 4 y 8 años, aunque ahora los niños estarían con su padre.

Detuvieron al hijo del Chapo Guzmán en un operativo de película en Sinaloa

Ovidio Guzmán, el hijo del líder del cartel de droga mexicano detenido desde 2016, fue detenido en medio de un operativo que incluyó una impresionante balacera en la ciudad de Culiacán. La policía se enfrentó a tiros con la custodia personal del narco mexicano, desplegada en distintos puntos de Sinaloa. Hubo cuatro horas de enfrentamientos armados hasta que finalmente lo detuvieron.