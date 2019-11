Macri en modo "transición" y Alberto revisará nombramientos: las 7 noticias del día

Alberto Fernández anunció que revisará las últimas designaciones de Macri en cargos públicos

El presidente electo se quejó en declaraciones a Todo Noticas por “los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos”. Además, adelantó que ni bien asuma el 10 de diciembre se dedicará a analizar “si es gente de carrera” o si “entraron por la ventana”. En este sentido, aclaró que respeta la carrera administrativa: “Si es gente de carrera no tiene que dudar que se va a quedar”.

Antes de regresar de México a Buenos Aires, Fernández sostuvo que el FMI debe “entender lo que ha pasado y asumir la responsabilidad”. “No se trata de conseguir una quita (de intereses), sino de lograr que nos den la posibilidad de ponernos de pie y juntar los dólares necesarios para poder pagar”, aseguró.

Macri: “Tuvimos un gobierno que no robó y no abusó del poder”

El presidente Mauricio Macri se posicionó anoche como el virtual jefe de la oposición a partir del 10 de diciembre. Durante el evento por el 150° aniversario del diario La Nación, señaló que “desde la oposición” seguirá “convocando a todos los sectores a debatir de forma responsable. Los argentinos pudimos vivir un clima de libertad de expresión y prensa, un gobierno que respondió preguntas y terminó con la discrecionalidad con las provincias y medios”.

Además, aseguró: “Tuvimos un gobierno que no robó y no abusó del poder”. En este sentido, señaló: “Voy a seguir trabajando para que nunca más nadie nos haga creer que no se puede. Si sos tenemos esa visión de la Argentina vamos a poder resolver los problemas que arrastramos hace décadas”.

¿Transición a los tumbos? Cafiero criticó a Macri y un ministro salió a cruzarlo

El jefe de campaña de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri fue el peor desde 1983, y señaló que “se agravaron las dificultades estructurales”. Aseguró que la presidencia del líder de Juntos por el Cambio fue incluso peor que la de Fernando De la Rúa: “Aumentó más la pobreza y la desocupación, si De la Rúa hubiese estado más tiempo tal vez hacía más daño”.

Horas después, el ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro, salió al cruce de Cafiero y trató de minimizar a quien podría ser el próximo jefe de Gabinete: “No sé qué ha hecho en su vida además de ser nieto de Antonio (Cafiero)”. Además, señaló que el gobierno “ha vuelto a poner en valor la democracia, la libertad y el respeto a la Constitución”.

Condenaron a 10 años al pediatra del Garrahan que producía pornografía infantil

El ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, fue condenado a diez años de prisión por los delitos de distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. Aunque el pediatra llegó al juicio oral con el beneficio de la prisión domiciliaria, el juez Gonzalo Rúa ordenó que cumpla la pena tras las rejas.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad aseguró que Russo tuvo en su poder y ofreció a través de la plataforma Emule 66 archivos de video de abusos o explotación sexual infantil. Además, dieron por acreditado que produjo fotos de niñas menores de edad.

Caso D’Alessio: el fiscal Stornelli confirmó que se presentará ante el juez Ramos Padilla

En un escrito enviado al jefe de los fiscales Eduardo Casal, Carlos Stornelli confirmó que se presentará en el juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla para declarar en el marco de la causa donde se investiga una red que se dedicaba a espiar, coaccionar y extorsionar a empresarios, políticos y periodistas. Stornelli fue citado a indagatoria, aunque se ausentó en más de cinco ocasiones y fue declarado en rebeldía hace más de cinco meses.

Stornelli es investigado por formar parte de la red que se dedicaba a extorsionar y que lideraba el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según Clarín, el fiscal de Comodoro Py tomó la decisión de presentarse tras pedir que se eleve a juicio la causa de los cuadernos.

Se fugaron 11 presos de una comisaría en Quilmes: sólo recapturaron a uno

Ocurrió ayer por la tarde, en la seccional 3° de Quilmes Oeste, cuando once reclusos se dieron a la fuga tras un escape improvisado: salieron corriendo cuando abrieron la puerta para darles la comida. De acuerdo con el parte de la Policía, la mayoría de los detenidos estaba allí por robo o portación ilegal de armas de guerra. Sólo recapturaron a uno de los detenidos, investigado por intento de hurto.

Por el episodio, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense investiga el episodio y ya apartó a varios efectivos, entre ellos el comisario Miguel Ángel Coch, y el segundo jefe, Rubén Darío Banegas. También desafectaron al oficial Jorge Fabián Omar Yolan y a varios ayudantes.

Metrodelegados levantarán molinetes en la línea B para protestar por subtes con asbesto

Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro realizarán este jueves una protesta levantando molinetes entre las 7 y las 9 de la mañana en la estación Federico Lacroze a modo de protesta para exigir una respuesta del Gobierno porteño tras las revelaciones de formaciones con asbesto, un material cancerígeno presente en trenes adquiridos a España años atrás, y admitida hace semanas por la empresa Subterráneos de Buenos Aires.

Por la presencia de asbesto, más de una decena de trabajadores se encuentran afectados en su salud y el reclamo del gremio es que se inicie la “compra de una flota completa de trenes libres de asbesto” y que se comience un “plan de desasbestización”. “Ni SBASE ni Metrovías han hecho nada en los últimos 15 años para modificar esta situación que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores del subte”.