Macri enojado, Vidal le responde a CFK y ya está el padrón: las 7 noticias para empezar el día con toda la información

Macri, furioso con sindicalistas K: acusó a Moyano de dejar “gente sin trabajo” y a Palazzo de “prepotente”

El presidente Mauricio Macri salió al cruce del jefe de Camioneros, Hugo Moyano, a quien acusó de “dejar a mucha gente sin trabajo”. Sin embargo, el foco de sus críticas fue el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, que esta semana reclamó que los trabajadores de Mercado Pago sean incluidos en el convenio de los bancarios por tratarse de una empresa que ofrece servicios financieros. “Es otro prepotente, quiere avanzar sobre un sistema que le mejora el servicio a la gente”, dijo el mandatario.

Macri también cuestionó con fuerza a Pablo Biró, el líder del gremio de pilotos: “Este señor se opone al desarrollo de otras líneas aéreas. ¿Por qué hay que pagarle todas sus ineficiencias?”. Biró fue el primero en responderle. En declaraciones a Futurock, esta mañana aseguró: “Lo único que hace el gobierno es bañarnos de mierda y tirarnos trolls para estigmatizarnos”.

Por un paro de la UTA no hay colectivos en el interior de la Argentina

La medida de fuerza del gremio que nuclea a colectiveros no incluye a la Capital Federal ni el Gran Buenos Aires, aunque se siente con fuerza en el interior del país, en reclamo por mejoras salariales, luego de que en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se acordara un aumento que llevaría el sueldo mínimo a $41.000 más una suma fija no remunerativa de $11.000 en tres tramos.

“Las provincias no mandaron representantes para negociar, se le faltó el respeto a los trabajadores”, aseguró el líder de la UTA, Roberto Fernández, en declaraciones a AM 750.

Alberto Fernández: “Con la agresividad y el maltrato no me voy a involucrar”

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó al presidente Mauricio Macri, que en una entrevista que se emitirá el domingo por la CNN recordó una serie de encuentros que tuvieron cuando eran jefe de Gabinete y jefe de Gobierno respectivamente, y que no habían concluido bien. “La gente ya sabe quién es el que miente: con la agresividad y el maltrato no me voy a involucrar”.

En esta línea, recordó que el encuentro con Macri fue para negociar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. “Le dije que el resto del país no tenía por qué pagarle la policía a los porteños, mientras fui jefe de Gabinete no pudo hacerlo, cuando fue presidente lo hizo y le hizo pagar a toda la Argentina las fuerzas de seguridad de los porteños. Yo quiero vivir en un país federal, Macri parece que no”.

María Eugenia Vidal le respondió a Cristina por tildarla de “hada virginal”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le respondió por primera vez a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que semanas atrás la tildó de “hada virginal” durante la presentación de su libro, Sinceramente, en la ciudad de Rosario. “Me parece que hay mucha oscuridad en un comentario así. No se me ocurriría hablar de la vida personal ni íntima de ningún adversario político”, afirmó.

Tanto en su libro como en la presentación que hizo en Rosario, Cristina había hablado de “hadas virginales” al referirse a Vidal: “Hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, que son jóvenes, de 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda, no divorciado… sin embargo… hadas virginales”.

Desde hoy se puede consultar el padrón definitivo y saber dónde votás

La Justicia Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el 11 de agosto. Para la consulta sólo es necesario el DNI, completar el distrito y el género, y la web arroja la dirección exacta, con el número de mesa y de orden. Podés consultarlo en www.padron.gov.ar. Si no figurás, desde la misma web podés hacer el reclamo.

En julio, los alimentos ya aumentaron hasta un 10 por ciento en los supermercados

En los 12 días del mes los alimentos ya aumentaron de hasta un 10 por ciento en la canasta básica de alimentos y limpieza, en un contexto de consumo en caída que continúa sin reactivación desde hace meses. Los congelados ya aumentaron un 9,3 por ciento, mientras que el arroz subió un 9 %. Las mermeladas treparon un 6,8, los quesos untables un 5,9 y las cervezas un 5,3 %.

Por las tormentas, hay vuelos demorados en Aeroparque y Ezeiza

Cientos de pasajeros se vieron afectados por las fuertes tormentas que sacudieron a la Capital Federal y el área metropolitana durante la madrugada. Varios vuelos debieron ser reprogramados por el mal clima, por lo que se registran demoras en el Aeroparque Metropolitano y en Ezeiza, donde incluso hubo una gran cantidad de pasajeros que debieron pasar la noche allí.