Macri felicitó a Musk por comprar Twitter: todo lo que podría haber invertido el Estado con la plata del Fondo

Elon Musk, el hombre más rico en la tierra con una fortuna de 219.000 millones de dólares, compró la red social Twitter por 44 mil millones de dólares y, como en nuestro país siempre festejamos las buenas noticias, uno de los primeros en felicitarlo fue el expresidente Mauricio Macri, claro en Twitter: "Felicitaciones por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero".

No obstante, Axel Kicillof no se quedo atrás y criticó este posteo con un dato económico nacional: "La misma guita (44 mil millones de dólares) tomó Macri con el FMI y se la patinó”. Esta frase despertó la inquietud de BigBang por saber qué se podría haber comprado con los 44 mil millones de dólares que el ex presidente recibió por parte del organismo internacional y que, de acuerdo al reporte del Banco Central, fue fugado del país durante su gestión.

9.005.321 de toneladas de carne: la pepita de oro de todos los argentinos

Según la estadística del "Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)" el valor promedio de la tonelada de la carne a precio FOB en 2021 fue de 4.886 de dólares. Si usáramos los 44 mil millones del FMI, cada argentino habría recibido 197 kilos de carne vacuna. Si tomamos el número previo del último censo nacional que determinó que somos 45.376.763 habitantes y comemos en promedio 47,4 kg al año, aquel duro 2019 podríamos haber comido cuatro veces más carne.

Mundial de Qatar

Con los dólares que se fugaron de la deuda con el FMI, podríamos llevar a 3.384.615 de argentinos al mundial de Qatar con todo pago, eso incluye entradas, hoteles y aéreos .El pack está 13 mil dólares. ¿Nada mal para acompañar un Pre Viaje, no?

Mercado Libre, tiembla Marcos Halperín

El valor de Mercado Libre en la actualidad es de 3.973 miles de millones de dólares. El Estado no sólo podría haberse hecho de la caja dorada de ganancias al comprar todas las acciones, sino que además con el monto total de la plata del FMI se podrían haber adquirido otras diez empresas más del mismo valor.

La hermana mayor de Twitter, Facebook

Facebook vale unos 85 mil millones de dólares, por lo que si bien el Estado no habría tenido el dinero suficiente para desbancar a Mark Zuckerberg, lo cierto es que hoy podríamos ser dueños de la mitad de una de las compañías más valiosas del mundo.

10.000 Camisetas de Diego Maradona contra Inglaterra

La camiseta del Mundial 86 con la que Diego Armando Maradona realizó los dos legendarios goles a Inglaterra en cuartos de final, está siendo subastada y la primera oferta fue de cinco millones de dólares. De haber utilizado el dinero del Fondo, la Argentina podría no sólo recuperar tamaño pedazo de historia futbolística, sino que además le habría alcanzado incluso para adquirir 10 mil de ellas.