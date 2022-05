Macri no descartó ser candidato y Massa pidió subir el piso de Ganancias: las claves del día

Macri no descartó presentarse a elecciones aunque también dijo que apoya a Larreta y Bulrrich

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no especula ni le teme a una interna para presentarse en las elecciones presidenciales de 2023, al tiempo que remarcó que cuando terminó su gobierno se comprometió "a no abandonar a la gente y a luchar por la república".

"No estoy para luchar por ambiciones personales", aclaró el exmandatario nacional durante una entrevista televisiva. Sobre las elecciones, Macri insistió en que no está "especulando" y se mostró seguro de su "relación con el 41 por ciento" que lo votó en las últimas elecciones al remarcar que la misma "no cambió".

Al ser consultado sobre su eventual respaldo a las candidaturas presidenciales de Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, Macri dijo que son dos personas "valiosas" que "tienen un largo año para mostrarle a los argentinos que entienden la profundidad del cambio que el país necesita y que van a tener el coraje de llevarlo adelante".

Sin embargo, según NA, aclaró que podría respaldar a alguno en una interna: "Si yo el año que viene no estoy participando y veo que alguno de ellos, u otros, porque María Eugenia Vidal también dice no descarta competir, si veo que algunos sí expresan un cambio y otros que no, ahí yo voy a decir mi opinión".