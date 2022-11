Macri no se conformó con "mufar" a Alemania y habló de la Argentina: "Vamos a clasificar"

La derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita generó bronca y decepción entre los millones de hinchas argentinos. Y como suele ocurrir en estos casos, los fanáticos no dudaron en buscar responsables ajenos al mal juego exhibido por el conjunto comandado por Lionel Scaloni. Fue así que el nombre del ex presidente Mauricio Macri cobró gran popularidad en las redes sociales debido a que muchos lo consideran como "mufa" o hacedor de mala suerte.

Lo cierto es que el ex mandatario, lejos de hacerse eco de las críticas, redobló la apuesta y sostuvo: "Los dos partidos que quedan son muy ganables y clasificamos". De acuerdo con el líder de Cambiemos, la derrota contra los árabes solo significó una "prueba al temple, a la convicción del equipo y al técnico". "Tenemos 72 horas para pensar y reflexionar. Tomémoslo como una prueba", advirtió.

Y agregó: "Es una prueba de personalidad, porque así como teníamos una superioridad sobre Arabia Saudita, también la tenemos sobre Polonia y México, pero hay que tener la tranquilidad para plasmarla en goles en la cancha. Hay que mantener la calma, seguir creyendo en los jugadores y en el grupo humano que armó Scaloni, y pensar en ganar los dos partidos que quedan y clasificar".

Desde Qatar, el ex presidente -que estuvo presente en la derrota de la Scaloneta y horas después pidió "mantener la calma"- contó que los árabes se burlaron. "Cuando terminó venían todos a querer sacar una selfie, casi como tomándote el pelo. Después de tres años de no perder, de creer que éramos infalibles, esto nos lleva a una profunda reflexión. Sigo apostando por este equipo y siendo optimista", destacó, con mucho optimismo.

En ese sentido, Macri -que está en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA- aseguró que no visitará al plantel de la Selección, ya que considera que "hay que darles espacio" y "no ir a molestar". "Uno se moriría por ir a charlar un minuto, jugar un picadito, todos somos jugadores frustrados, pero no creo que uno vaya en este momento, que hay que dejarlos tranquilos. Si habré ganado partidos que no merecía y habré perdido partidos con Boca que tampoco merecía. En el fútbol puede pasar esto: un equipo que ataca todo el tiempo y otro que defiende duro, bien parado, raspando en todos los tiros", señaló.

Y concluyó: "Esto es fútbol. Patearon tres tiros y metieron dos goles. Uno le pegó mordido, pasó por debajo del ´Cuti´ Romero y entró en un lugar imposible de la red lateral. Y el segundo la clavó en el ángulo, más allá de que tuvimos tres despejes fallidos. Y después, el destino. Nosotros perdimos la posibilidad de convertir por un hombro, y después cuántas en el segundo tiempo. Quiero ver de nuevo esa que le pateó Licha creo que fue y le rebota a Tagliafico y no entra".

Estos comentarios de Mauricio no llegan en un momento oportuno, ya que después de calificar a la Selección Alemana como "Raza superior" los alemanes cayeron derrotados en su debut ante Japón. "A Alemania nunca se la puede descartar porque, raza superior, siempre juegan hasta el final", fue la frase que el ex mandatario usó días atrás, mucho antes que el equipo de Hansi Flick cayera derrotado ante el conjunto nipón.