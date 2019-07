Para que te puedas informar en menos de un minuto, en BigBang te contamos las principales noticias del domingo.

Macri arrancó la campaña en la Provincia junto a Vidal

Distendido, a tal punto que hasta bromeó con su apodo de "Gato", el presidente Mauricio Macri lanzó oficialmente la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. Con críticas a la gestión de Daniel Scioli y para el candidato Alberto Fernández, ambos pusieron primera en un encuentro en la ciudad de La Plata.

Cristina se quejó de la campaña sucia y apuntó directo contra el Gobierno

La precandidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner continuó ayer con su tour campaña de su libro, Sinceramente. Está vez le tocó jugar de local en Río Gallegos, en donde cargó contra el Gobierno por el uso de estrategias de campaña sucia. "Me tiene preocupada la campaña sucia. Cuando mentiste mucho y no tenés propuestas, se recurre a la campaña violenta" sentenció Fernández de Kirchner que agregó "podes prometer y que no te salga, pero otra cosa es mentir.

Alberto Fernández: "Si lo que hace Axel Kicillof es marxismo, yo debo ser marxista"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ironizó ayer con el concepto de ser "marxista" y calificó de "falsos liberales" a funcionarios del gobierno nacional. Lo hizo en un encuentro sobre educación realizado en la Universidad de General Sarmiento, que está ubicada en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Comenzaron a conocerse los detalles del acuerdo Unión Europea Mercosur

El Gobierno argentino publicó ayer los textos que conforman el acuerdo Mercosur-UE, anunciado en Bruselas el 28 de junio pasado. Dichos documentos se encuentran en proceso de revisión legal e institucional, por lo que podrían sufrir modificaciones. Sólo serán obligatorios para las partes una vez que hayan sido firmados y se completen los procedimientos legales internos correspondientes. De esa manera escueta y a última hora del viernes, la Cancillería dio a conocer buena parte de los detalles del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Gustavo Fernández ganó su quinto Grand Slam en Wimbledon

El argentino Gustavo Fernández se coronó campeón de Wimbledon en la categoría de tenis en silla de ruedas. De esta manera, el hombre de Río Tercero consiguió su quinto Grand Slam. Ningún tenista argentino tiene tantos: hasta ayer, era junto a Guillermo Vilas el único tenista en tener cuatro. El argentino derrotó 4-6, 6-3 y 6-2 al japones Shingo Kumieda; de esta manera recuperará también el primer lugar en el ránking mundial de tenis adaptado. “El Lobito” ya había conquistado durante su carrera cuatro títulos de Grand Slam: Australia en 2017 y 2019, y Roland Garros en 2016 y 2019.