Manes reabrió la interna en JxC, el anuncio de Massa y la preventiva para el parricida: las claves de hoy

Amén: el Papa Francisco criticó la grieta y pidió "que no haya ciudadanos de segunda" en la Argentina

El papa Francisco advirtió que "nada importante se logrará con la polarización agresiva" en Argentina, a través de una carta enviada al arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, en la que le agradeció por el acto llevado a cabo días atrás en la Catedral de esa ciudad y que contó con la presencia de dirigentes oficialistas y opositores.

En la misiva, fechada el 1° de octubre y publicada anoche por Fernández en sus redes sociales, el Pontífice agradeció el acto de reconocimiento a su figura llevado a cabo en la Catedral de la capital bonaerense.

En ese acto estuvieron el gobernador Axel Kicillof y su gabinete; los intendentes Julio Garro (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Gonzalo Peluso (Magdalena), y legisladores de todos los partidos políticos, así como representantes sindicales y de distintos credos.

Además, se acercaron a la catedral un gran número de vecinos y trabajadores nucleados en distintos gremios que siguieron el homenaje desde las escalinatas de la iglesia a través de pantallas.

"Me llegaron varias repercusiones del acto que se organizó el pasado jueves 29 en la Catedral de La Plata y quiero hacerles llegar a quienes asistieron mi más sentido agradecimiento. Me gustó que no se tratara de un 'homenaje' sino de un acto de afecto y reconocimiento que expresa los lazos que nos unen", dijo Jorge Bergoglio.