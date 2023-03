Mano a mano con el Padre Pepe: la lucha contra la droga, el trabajo con los jóvenes y el rol del Estado

El Padre Pepe impulsa un trabajo contra la droga y las adicciones. Recorrió todo el país con la procesión “Ni un chico menos por la Droga”, que culminará en Luján con alrededor de 10-000 almas. En diálogo con BigBang, contó sus expectativas sobre el compromiso que tome la dirigencia nacional en un año electoral y el documento que firmarán. Relató también cómo es el trabajo que llevan adelante y desmitificó las granjas o refugios para los chicos que sufren adicciones. Además, que pudo lograr la continuidad entre gobiernos de distinto color político.

El evento fue también para saludar y festejar los 10 años de papado de Francisco, quien envió un video para la ocasión. Lo propio hizo al vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien había anticipado que no iba a concurrir por encontrarse en el sur. Estuvieron presentes Aborto Fernández y buena parte del gabinete. Por la oposición se distinguió a María Migliore, ministra de Desarrollo Social de CABA. También fue parte de la misa la cúpula de la CGT.

-Algo que no muchos argentinos logran es que va a estar en la misma semana compartiendo unos momentos con el Presidente y la Vicepresidenta. ¿Qué lo motiva?

Celebramos los 10 años del Papa Francisco y los 15 años del Hogar de Cristo. Hicimos una peregrinación por todo el país, con el lema “Ni un pibe menos por la droga”. Nosotros tenemos una propuesta de abordaje territorial e integral. Una recuperación de aquellos que caen en las drogas y también una propuesta a través de los clubes, las capillas, los colegios. Este año un pibe menos por la droga lo fuimos llevando por todo el país y terminó su peregrinación en Luján. Propusimos a toda la dirigencia política la firma y adherirse a este Ni un pibe menos por la droga, sabiendo que este año es sobre todo electoral. Se van a juntar los distintos espacios políticos y pensando que es lo que van a proponer. Entonces invitamos a la dirigencia. La Vicepresidenta me dijo que no podía venir porque iba a estar en otra provincia. Me pidió si podía ir al Senado, lo que fue un acto muy importante y generoso de ella. Fui para que ella firmara esta adhesión que significa un gran compromiso. Después lo hicimos con el Presidente (Alberto Fernández), el Gobernador (Axel Kicillof) e invité también al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), a ministros. Realmente queríamos que sea una jornada “rompegrietas” porque abarca a todos los argentinos y que en definitiva sea un trabajo a conciencia entre la sociedad y la comunidad organizad. En donde las organizaciones más el estado tratan de darle una vuelta de tuerca a este gran problema en la Argentina. Y por otro lado festejar los 10 años del Papa Francisco.

-¿Cómo está visualizando la situación de Rosario? ¿Qué trabajo hacen allí? ¿Tienen que profundizarlo?

Allí estamos trabajando, hay curas, hay clubes. Hay mucha gente que le pone el corazón, pero tenemos que entender que es un tema que hay que tratar muy puntualmente en Rosario. Pero también hay una realidad dentro de la Argentina, más allá del tema de los narcos y el narcotráfico y es lo que el Estado tiene que hacer. Yo creo que si hay algo que podemos hacer es la prevención y ya lo estamos llevando adelante en muchos lugares. La Comunidad Organizada es la clave para poder salir adelante. Caso contrario el individualismo se mete en la villa en la Argentina y que cada uno se ocupe de sus cosas. Suponete, en un club de fútbol en un barrio nuclea a los chicos, les da una identidad. Eso es algo que no le da la pandilla, no se la daba ni los soldaditos de los narcos. Se lo daba el club. Una capilla con muchas vidas, con campamentos solo se lo daba la capilla. Un colegio con expresiones culturales se lo daba el colegio.

-¿Cómo es la articulación con el Estado? ¿Trabajan a través de algún plan especial? ¿Están conectados con el SEDRONAR (Secretaría contra la Drogadicción y el Narcotráfico)?

Nosotros empezamos trabajando solos porque en esa época, hace 15 años, no había mucha respuesta. Después SEDRONAR tomó como una política de estado este abordaje territorial e integral de las adicciones, así que nos llamaron y firmamos. Y eso nos ayudó muchísimo, pudimos contratar personal de salud, equipar casas que teníamos. A través del SEDRONAR pudimos fortalecer la propuesta. Creemos que el SEDRONAR es una secretaría que se debe apoyar mucho, porque el problema es grande y está en todo el país. Se necesita mucho, mucho de la ayuda del estado.

-¿Hacen un trabajo combinado o lo hacen por su cuenta al margen que reciban fondos?

No, es un trabajo mixto. Hay una auditoría, un trabajo muy bueno. Como en otros espacios que se trabaja muy bien, como lo hacemos en educación con el ministro (Jaime) Perczyck en Nación, con el ministro (Alberto) Sileoni en la Provincia de Buenos Aires. Me parece que hay un ida y vuelta muy interesante que nos ayuda a crecer, también a escuchar y a ver. Lo buenos de una Comunidad organizada es poder comunicarse con el otro y que el otro te de su mirada.

-El concepto de Comunidad Organizada es muy cercano al Peronismo. ¿Desde ese lugar cómo fue la relación con el gobierno de Mauricio Macri?

Para nosotros es una estrategia de abordaje que ya trasciende, se ha generado en la Argentina y es organizaciones del Pueblo con un Estado presente. Lo hemos seguido, lo hemos trabajado, Lo bueno en la propuesta que hicimos al SEDRONAR es que empezó con Cristina, siguió con Macri y continúa con Alberto Fernández. Es raro Lograr eso en tres gobiernos diferentes con un espacio en el medio de otro color, sin embargo se mantuvo. Se vio que es algo positivo, es algo muy valioso que se ha logrado.

-¿Qué cantidad de pibes incluyen en el trabajo que realizan?

Son muchos, tengo los que van a venir este fin de semana 7.000, 10.000 o 12.000. Son muchos más. La cantidad total no lo sabemos, son muchos chicos que están en situación de calle. Los que van avenir ya están en granjas. Están en casas, están en granjas, están en un camino de recuperación.

-¿Como es la metodología en las granjas? Comúnmente se habla del dinero que perciben por tener un número de cápitas?

Nosotros tenemos otra estrategia. Nuestra granja es un paso pequeño. En nuestra parroquia, que es en nuestro barrio en la villa de José León Suarez (San Martín, provincia de Buenos Aires), tenés una casa donde viven dos meses los pibes que viene de la calle. Después pasan a otra casa dos meses más. Luego van a una granja que son solamente cuatro meses y más tarde vuelven a una casa donde se arman su proyecto de vida. Es decir, acá es todo gratis y el servicio se planifica desde cada una de los centros barriales.

-¿Los pibes los salen a buscar, se acercan a ellos? ¿Cómo es el contacto?

Y, al principio los salíamos a buscar. Hoy en día ya cuando te empiezan a conocer en el barrio, capaz son los mismos chicos que te ayudan a que sea más efectivo. Los pibes que están bien empiezan a acompañar el proceso de recuperación de otros. Eso es muy bueno.